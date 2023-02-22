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22 февраля, 13:09

В Нижегородской области задержали бойца "Правого сектора", воевавшего против Донбасса

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Нижегородской области местного жителя, который участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе "Правого сектора"*. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что нижегородец в 2015 году приехал на Украину, где принимал участие в боевых действиях в составе структурного подразделения экстремистской организации. После этого он вернулся в город. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ "Участие в вооружённом формировании".

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Ранее в России вынесли приговор по первому с начала спецоперации делу о диверсии. Белгородский суд приговорил к трём с половиной годам колонии двух человек, которые планировали разрушить участок железной дороги перед следованием поезда.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

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Оксана Попова
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