Самойлова улетела в Сочи вместе с детьми, оставив страдающего Джигана в одиночестве

Только недавно Оксана Самойлова и Джиган отметили десятилетие брака, устроив в конце 2022-го настоящую свадьбу, которой у них в самом начале отношений не случилось. В медовый месяц супруги вместе с детьми отправились в путешествие, устроив себе отпуск буквально на 30 дней. Вернувшись на родину, Джиган попал в психиатрическую больницу, а Оксана осталась одна с четырьмя чадами. Дальше — интереснее. Рэпер вернулся в строй, но долгожданного воссоединения так и не произошло. Наоборот — Самойлова вместе с детьми уехала в Сочи к родственникам.

Оксана Самойлова с детьми и Идой Галич в Сочи. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

И тут у фанатов звёздной пары появилось много новой информации для обсуждений и теорий. Неужели Оксана и Джиган расстались? Самойлова всем своим видом в соцсетях показывает, как активно она проводит время: записывает видеоблог с детьми, получает букеты от фанатов, встречается с Идой Галич... А вот у Джигана ситуация, напротив, весьма плачевная. В личном аккаунте постами рэпер устраивает показательные страдания. Судя по всему, даже решив удариться в религию.

Одинокий и страдающий рэпер Джиган в Москве. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Выглядит это всё довольно абсурдно, учитывая, что никто из супругов до сих пор официально не прокомментировал статус их отношений и о размолвках не говорил, есть лишь одни намёки. В любом случае, даже если все предположения фанатов окажутся правдой, возможно, беспокоиться рано. За десятилетнюю историю отношений пара расходилась и сходилась так часто, что все уже сбились со счёта.

Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun