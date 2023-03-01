Экс-продюсер "Ласкового мая" Разин получил инвалидность из-за тяжёлой травмы ноги

Создатель и бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин на протяжении долгого времени находится в США, за что в соцсетях его регулярно критикуют. Как оказалось, поездка за океан носит вовсе не политический характер — Разин был вынужден улететь в Штаты, чтобы лечить тяжёлую травму ноги, из-за которой он получил инвалидность.

"Получил инвалидность. Основательно обследовал в Америке все свои сосуды. Они сказали, что нужна очень сложная операция, которую не могли провести ни в России, ни в Германии", — сообщил 59-летний экс-продюсер подписчикам канала на YouTube.

С момента операции прошло уже более двух недель, и сейчас Разин продолжает восстанавливаться. Он подчеркнул, что, находясь в США с 2021 года, по-прежнему остаётся гражданином РФ.