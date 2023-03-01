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1 марта, 14:15

Экс-продюсер "Ласкового мая" Разин получил инвалидность из-за тяжёлой травмы ноги

Создатель и бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин на протяжении долгого времени находится в США, за что в соцсетях его регулярно критикуют. Как оказалось, поездка за океан носит вовсе не политический характер — Разин был вынужден улететь в Штаты, чтобы лечить тяжёлую травму ноги, из-за которой он получил инвалидность.

"Получил инвалидность. Основательно обследовал в Америке все свои сосуды. Они сказали, что нужна очень сложная операция, которую не могли провести ни в России, ни в Германии", — сообщил 59-летний экс-продюсер подписчикам канала на YouTube.

С момента операции прошло уже более двух недель, и сейчас Разин продолжает восстанавливаться. Он подчеркнул, что, находясь в США с 2021 года, по-прежнему остаётся гражданином РФ.

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Ранее Лайф писал, что Разин объявил о решении перезапустить одноимённую группу после смерти певца Юрия Шатунова. По его словам, набрать новый состав коллектива он хочет как раз в память о кумире миллионов.

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Кадр из видео YouTube / Андрей Разин

Наталья Исакова
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