Фотограф покорил Сеть крутыми портретами, но никого из этих людей не существует

У фотографа Джоса Эйвери 30 тысяч подписчиков в "Инстаграме" (запрещён в РФ). Несколько месяцев назад вместо своих работ он начал постить изображения, которые сгенерировала нейросеть. И они настолько реалистичны, что никто не замечает обмана.

"Клёвый Кэмерон". Изображение © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / averyseasonart

Это началось в октябре прошлого года, и с тех пор число подписчиков Эйвери удвоилось. В результате ему стало совестно.

Я не ожидал такой реакции. 95% моей аудитории просто не понимает, что портреты делает программа, а я лишь ретуширую их. Поэтому я решил раскрыть свой секрет Джос Эйвери фотограф

Из всех портретов, опубликованных в аккаунте Эйвери, только два настоящие. Но отличить живых людей от подделок смогут лишь самые внимательные.

"Снежная Саванна". Изображение © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / averyseasonart

Эйвери генерирует изображения в нейросети Midjourney, а потом доводит их до ума в привычном "Фотошопе". Он не хотел использовать искусственный интеллект в своей работе, но в конце концов поддался хайпу.

Я в замешательстве. Сначала я хотел просто подурачиться и написать о своём опыте статью. Но теперь мои взгляды изменились: это превратилось в метод художественного познания Джос Эйвери Фотограф

Искусство это или нет — эксперты пока не знают. Но, по словам Эйвери, раньше и "Фотошоп" считался "зашкваром" среди профессионалов. А как насчёт обложек модных журналов, где от знаменитостей порой остаётся лишь лицо, потому что тело подставляют от "дублёра"? Джос напоминает, что и с этим все уже давно смирились.

"Шутник Джаред". © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / averyseasonart

Эйвери успешно поддерживал легенду, будто это настоящие фото. Когда его расспрашивали, он подробно объяснял, какими приёмами пользовался. Вплоть до того, на какую камеру были сделаны снимки. Восторженные поклонники его творчества не жалели эпитетов, чтобы выразить восхищение работами автора. "Ваше искусство поистине уникально. Ведь это не просто портреты. С помощью камеры вы рассказываете личные истории своих героев", — пишет один из подписчиков Джоса Эйвери.

"Умудрённый Альберт". Изображение © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / averyseasonart

Но не стоит думать, что для Джоса всё это раз плюнуть. 160 готовых постов родились из 14 тысяч "сырых" изображений. Большинство из них фотограф отбраковал, а с остальными ещё долго возился в ручном режиме ретуши. На каждый портрет уходило в среднем по 85 сгенерированных нейросетью картинок.

Чтобы выдать работы искусственного интеллекта за свои, мне пришлось как следует потрудиться. Потому что творческий процесс по-прежнему в руках художника, а не компьютера Джос Эйвери Фотограф

"Щедрая Гвендолин". Изображение © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / averyseasonart

Чтобы "добить" зрителей, Эйвери дал каждому герою имя и выдумал про него короткую историю. Это помогло ввести аудиторию в заблуждение. Но ширма спадёт, как только критическая масса людей узнает больше о нейросетях, уверен фотограф.

"Замёрзший Алексей". Изображение © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / averyseasonart