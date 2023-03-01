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1 марта, 15:13

Андрей Князев из "Короля и Шута" объяснил, почему не будет воссоединения группы

Рок-музыкант, лидер группы "КняZz" Андрей Князев объяснил, почему воссоединения группы "Король и Шут" не будет. В ходе творческой встречи в МИЦ "Известия" он отметил, что не думал о реюнионе коллектива, несмотря на то что со дня создания КиШ в этом году исполняется 35 лет.

"Мы очень разные, во-первых, наше такое, как бы содружество внутри "Короля и Шута", оно было на базе вот этой нашей с Михой [Горшенёвым] работы, а когда я покинул коллектив, я уже собирал людей, которые для меня комфортны для творческой работы", — приводит его слова Пятый канал.

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Ранее исполнители ролей Горшка и Князя в сериале "Король и Шут" раскрыли подробности съёмок. Его премьера состоится 2 марта.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Осипов
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