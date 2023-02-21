Исполнители ролей Горшка и Князя в сериале "Король и Шут" раскрыли подробности съёмок

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" подготовил для фанатов "КиШ" самый долгожданный сериал, посвящённый культовой панк-группе. Его премьера состоится 2 марта. Исполнители главных ролей Константин Плотников и Влад Коноплёв в беседе с газетой "Петербургский дневник" поделились интересными деталями со съёмок.

"Я не ходил, обвешанный их символикой, однако в 90-е в Петербурге пройти мимо их творчества было просто невозможно. За время работы в проекте я открыл для себя много новых композиций", — рассказал Плотников, сыгравший Михаила Горшенёва.

Вокалист Андрей Князев участвует в проекте как креативный продюсер. Играющий "Князя" Влад Коноплёв познакомился с музыкантом на третий день съёмок, а позже они встретились в баре и проговорили весь вечер.

"Я слушал его, наблюдал, и всё это очень пригодилось мне в дальнейшей работе. Кстати, уже во время съёмок я неоднократно звонил ему, если не был уверен в каких-то репликах или поступках своего персонажа. Он отвечал, как бы поступил в той или иной ситуации, это тоже очень помогало", — рассказал актёр.

Из-за того, что у оригинального "Князя" глаза светлые, а у Коноплёва карие, артисту приходилось носить линзы, что было не просто. Но это оказалось далеко не самым большим испытанием по сравнению со съёмками некоторых сцен.

"Во время съёмок мы бегали по лесам и рекам, приходилось драться, меня подвешивали на крюки, а как-то я половину съёмочного дня просидел в клетке. Ещё перед съёмками я сломал палец на правой руке и, чтобы никого не подводить, отказался от гипса и просто ходил с лонгеткой. В одной из сцен я должен был разбить стекло в поезде — это реальная история. Для того чтобы я не поранился, мне перевязали руку, дали небольшой штырь, однако разбить стекло самостоятельно я не смог", — поделился Коноплёв.