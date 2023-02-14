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14 февраля, 14:58

Стало известно, когда в кино выйдет фильм о группе "Иванушки International"

Съёмки комедии о группе "Иванушки International" начнутся в августе-сентябре 2023 года

Съёмки комедии об известной музыкальной группе "Иванушки International" начнутся в августе-сентябре 2023 года, а премьера в кинотеатрах планируется в марте 2024 года. Об этом ТАСС рассказал продюсер фильма Дмитрий Пристансков.

"Съёмки мы должны начать в августе-сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведём переговоры, проект в стадии сборки. Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года", — отметил Пристансков.

Съёмки будут проходить в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. Сама картина получит название "Тур с Иванушками" и станет "хорошим летним путешествием" по южным регионам России, которое будет сопровождаться популярными песнями коллектива.

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ТАСС / Артём Геодакян

Артур Белкин
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