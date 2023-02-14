Стало известно, когда в кино выйдет фильм о группе "Иванушки International"
Съёмки комедии о группе "Иванушки International" начнутся в августе-сентябре 2023 года
Съёмки комедии об известной музыкальной группе "Иванушки International" начнутся в августе-сентябре 2023 года, а премьера в кинотеатрах планируется в марте 2024 года. Об этом ТАСС рассказал продюсер фильма Дмитрий Пристансков.
"Съёмки мы должны начать в августе-сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведём переговоры, проект в стадии сборки. Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года", — отметил Пристансков.
Съёмки будут проходить в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. Сама картина получит название "Тур с Иванушками" и станет "хорошим летним путешествием" по южным регионам России, которое будет сопровождаться популярными песнями коллектива.
Ранее актёр Владимир Селиванов анонсировал продолжение популярного сериала "Реальные пацаны". По его словам, съёмки нового сезона начнутся в марте-апреле 2023 года.
ТАСС / Артём Геодакян