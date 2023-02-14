Вован из "Реальных пацанов" анонсировал новый сезон сериала

Съёмки очередного сезона популярного сериала "Реальные пацаны" начнутся в ближайшее время. Об этом рассказал актёр Владимир Селиванов, исполнивший в ленте роль Вована.

"Да, стоит ожидать возвращения "Реальных пацанов", — поделился он в беседе с "Федералпресс".

Предположительно, процесс запустят уже в марте-апреле текущего года. Артист не стал делиться деталями предстоящих съёмок, а также отказался раскрывать зрителям будущий сценарий и актёрский состав. Это будет 14-й сезон сериала, вышедшего на экраны в 2010 году.