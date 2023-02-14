Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 12:18

Пуговка появится в долгожданном продолжении "Папиных дочек"

<p>Актриса Екатерина Старшова. Обложка © "Папины дочки". Режиссёры Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров, сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко, Максим Вахитов / "Кинопоиск", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / toosad_katerinas</p>

Актриса Екатерина Старшова. Обложка © "Папины дочки". Режиссёры Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров, сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко, Максим Вахитов / "Кинопоиск", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / toosad_katerinas

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в популярном сериале "Папины дочки", всё-таки снимется в его продолжении. Её участие в съёмках долгожданного продолжения до последнего держалось в секрете. Да и сама 21-летняя Старшова не знала, сможет ли принять участие в картине, так как живёт не в России и часто гастролирует с ледовым шоу.

"Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать", — сказала она.

Сейчас Екатерина учится на фармацевта и занимается фигурным катанием.

Секретарша Тамара даст жару в новом сезоне "Папиных дочек"

Секретарша Тамара даст жару в новом сезоне "Папиных дочек"

Ещё в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении спустя десять лет "Папиных дочек". Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. Актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото первых листов сценария. А вот Жени Васнецовой и Полежайкина не будет в продолжении. Также не появится в сериале сыгравший дантиста Александр Самойленко. Поклонников уже обрадовали анонсом долгожданного продолжения сериала.

Оксана Попова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров