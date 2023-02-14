Пуговка появится в долгожданном продолжении "Папиных дочек"

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в популярном сериале "Папины дочки", всё-таки снимется в его продолжении. Её участие в съёмках долгожданного продолжения до последнего держалось в секрете. Да и сама 21-летняя Старшова не знала, сможет ли принять участие в картине, так как живёт не в России и часто гастролирует с ледовым шоу.

"Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать", — сказала она.