Беременная дочь певицы Славы раскрыла примерную дату родов
Беременная дочь певицы Славы Саша Морозова: Врачи назначили ПДР на 11 апреля
Саша Морозова, её супруг и звёздная мама. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava
Беременная дочь певицы Славы Саша Морозова вместе с мужем вовсю готовятся к пополнению в семействе. В соцсетях девушка поделилась, что малыш должен родиться в апреле, по крайней мере, врачи поставили предполагаемую дату родов (ПДР) на 11 число.
Известно, что у Саши и её мужа Андрея будет сын. Дочка артистки отметила, что хотела бы назвать малыша Платоном, однако будущая звёздная бабушка считает, что внуку больше подойдёт имя Михаил. Впрочем, молодая семья сейчас рассматривает три имени, но с окончательным вариантом пока не определилась.
"Я уверена, что мы удивим ребёночка и сразу поймём", — отметила 24-летняя наследница певицы Славы.
Ранее Лайф сообщал, что американская актриса Пэрис Хилтон, месяц назад впервые ставшая мамой, раскрыла имя новорождённого сына и впервые опубликовала фотографии малыша.