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24 февраля, 13:41

Пэрис Хилтон, ставшая месяц назад мамой, показала новорождённого сына и рассекретила его имя

<p>Пэрис Хилтон с новорождённым сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton</p>

Пэрис Хилтон с новорождённым сыном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton

Американская актриса Пэрис Хилтон, месяц назад впервые ставшая мамой, раскрыла в личном блоге имя новорождённого сына и впервые опубликовала фотографии малыша. Новоиспечённые родители выбрали для наследника весьма необычное и сложное имя.

"Малыш Феникс. Весь наш мир", — трогательно подписала семейный снимок 42-летняя звёздная блондинка.

На самом деле мальчика назвали двойным именем — Феникс-Бэррон, также у него двойная фамилия — Хилтон Реум. По словам Пэрис, часть имени она выбрала в честь покойного дедушки Бэррона Хилтона, владельца сети отелей Hilton, а часть — в честь восстающей из пепла птицы феникс, чтобы сын рос, зная, что катастрофы и триумфы происходят в течение всей жизни.

Пэрис Хилтон с мужем и новорождённым сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton

Пэрис Хилтон с мужем и новорождённым сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton

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Напомним, 25 января знаменитая блондинка впервые стала мамой. В середине февраля Хилтон стукнуло 42 года, она замужем за бизнесменом Картером Реумом. Судя по всему, сына звезде родила суррогатная мать, поскольку фигура Пэрис за последние месяцы никак не менялась.

Наталья Исакова
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