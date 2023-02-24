Пэрис Хилтон, ставшая месяц назад мамой, показала новорождённого сына и рассекретила его имя

Американская актриса Пэрис Хилтон, месяц назад впервые ставшая мамой, раскрыла в личном блоге имя новорождённого сына и впервые опубликовала фотографии малыша. Новоиспечённые родители выбрали для наследника весьма необычное и сложное имя.

"Малыш Феникс. Весь наш мир", — трогательно подписала семейный снимок 42-летняя звёздная блондинка.

На самом деле мальчика назвали двойным именем — Феникс-Бэррон, также у него двойная фамилия — Хилтон Реум. По словам Пэрис, часть имени она выбрала в честь покойного дедушки Бэррона Хилтона, владельца сети отелей Hilton, а часть — в честь восстающей из пепла птицы феникс, чтобы сын рос, зная, что катастрофы и триумфы происходят в течение всей жизни.

Пэрис Хилтон с мужем и новорождённым сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton