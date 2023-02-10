Роды в 45+: Риски поздней беременности на примере Ольги Орловой и Хилари Суэнк

Возраст женщины — это самый главный фактор для рождения здорового ребёнка. Идеально, если первые роды состоятся до 30 лет, но не всегда всё идёт по плану. Врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья МЕДСИ на Солянке Екатерина Шульга назвала Лайфу все за и против беременности после 45 лет.

Она напомнила, что недавно 45-летняя певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Хотя чувствует она себя после родов неважно, однако безмерно рада. Также американская актриса Хилари Суэнк в свои 48 лет беременна двойней, возраст её не испугал, она даже позирует в откровенной одежде. Врач уверена, что звёздные примеры доказывают, что стать мамой можно и после 45.

Хилари Суэнк. Фото © Getty Images / Matt Winkelmeyer / FilmMagic

Плюсы заключаются в том, что зрелая женщина обычно материально обеспечена и более психологически устойчива. В 45 лет будущая мама ещё достаточно активна и социально, и физически, тем более что часто бабушки и дедушки соглашаются помогать с детьми. Также сейчас широкое распространение получили вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), однако у них есть недостатки.

"Проблем тут две: как получить яйцеклетки у возрастной пациентки и как воспретить перенос эмбриона с хромосомными аномалиями. Обе эти проблемы можно решить не всегда, а если можно, то это дорого и сложно. Как правило, яичники возрастной пациентки истощены настолько, что стимулировать и пунктировать там уже нечего", — отметила медик.

Ольга Орлова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Она привела статистику, что в 15% процедур ВРТ есть вероятность получить здоровые эмбрионы в возрасте 42–45 лет и только в единичных случаях по всему миру удаётся вывести эуплоидных эмбрионов в возрасте старше 45 лет. Но есть возможность свести практически к нулю риски хромосомных аномалий, если использовать донорские ооциты (ДО), то есть яйцеклетки другой женщины, посоветовала Шульга.

И всё же у поздней беременности есть минусы. Даже без влияния ЭКО возрастные пациентки более склонны к хроническим заболеваниям, особенно ожирению, гипертонии и сахарному диабету, предупредила врач. Также после 45 лет велика вероятность сердечно-сосудистых болезней, преждевременной отслойки плаценты и послеродовых осложнений. Риск материнской смертности повышается в четыре раза по сравнению с возрастом до 35 лет, подчеркнула Шульга.

"Инфаркт миокарда, остановка сердца случаются примерно в пять раз чаще, чем в возрасте 35–45 лет и в десять раз чаще, чем до 35 лет. Тромбоэмболия лёгочной артерии, венозные тромбоэмболии и острая почечная недостаточность также случаются чаще. Если мы рассматриваем беременность после ВРТ, то мы чаще сталкиваемся с многоплодной беременностью (двойни, тройни), а это увеличивает риск осложнений для матери", — также предупредила доктор.

Она резюмировала, что стать матерью после 45 лет возможно, но нужно быть готовой к трудностям, а также следует внимательно следовать советам акушеров-гинекологов.