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3 марта, 15:01

Киев просит запретить игру Atomic Heart из-за "романтизации коммунизма"

Вице-премьер Украины Фёдоров требует запретить продажу российской игры Atomic Heart

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров потребовал запретить продажу игры Atomic Heart российского производства. Он считает, что средствами с её продаж могут финансировать российские войска, а также увидел в игре "романтизацию коммунизма".

Фёдоров написал четыре письма — главе Sony Group Кенитиро Ёсиде, руководителю Sony Interactive Entertainment Джиму Райану, а также президенту Microsoft Брэду Смиту и главе студии Valve Гейбу Ньюэллу.

"Официальные требования запретить продажу игры Atomic Heart... Совершенно новый уровень российской цифровой пропаганды — использование игровой индустрии", — написал он в Twitter.

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По мнению украинского политика, в российской игре также популяризируются коммунистический режим и советские символы.

Ранее Лайф писал о том, что российский шутер от первого лица Atomic Heart студии Mundfish стал самым крупным новым проектом для Xbox в 2023 году.

Обложка ©

mundfish.com

Илья Суриков
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