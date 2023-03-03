Киев просит запретить игру Atomic Heart из-за "романтизации коммунизма"
Вице-премьер Украины Фёдоров требует запретить продажу российской игры Atomic Heart
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров потребовал запретить продажу игры Atomic Heart российского производства. Он считает, что средствами с её продаж могут финансировать российские войска, а также увидел в игре "романтизацию коммунизма".
Фёдоров написал четыре письма — главе Sony Group Кенитиро Ёсиде, руководителю Sony Interactive Entertainment Джиму Райану, а также президенту Microsoft Брэду Смиту и главе студии Valve Гейбу Ньюэллу.
"Официальные требования запретить продажу игры Atomic Heart... Совершенно новый уровень российской цифровой пропаганды — использование игровой индустрии", — написал он в Twitter.
По мнению украинского политика, в российской игре также популяризируются коммунистический режим и советские символы.
Ранее Лайф писал о том, что российский шутер от первого лица Atomic Heart студии Mundfish стал самым крупным новым проектом для Xbox в 2023 году.