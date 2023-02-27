Atomic Heart стала самой популярной игрой на Xbox
Шутер Atomic Heart стал самым крупным проектом Xbox в 2023 году, обогнав Hogwarts Legacy
Скриншот игры Atomic Heart © mundfish.com
Российский шутер от первого лица Atomic Heart студии Mundfish стал самым крупным новым проектом для Xbox в 2023 году. Релиз игры состоялся всего неделю назад, но её успех уже успел расстроить поклонников Гарри Поттера, предпочитающих Hogwarts Legacy. Об этом сообщает портал TrueAchievements.
"На прошлой неделе Atomic Heart вышла в сервисе Xbox Game Pass. Согласно данным по игрокам за первую неделю, это самая популярная новая игра на Xbox в 2023 году", — пишет обозреватель.
С момента релиза Atomic Heart включили около 120 тысяч игроков, что примерно на 20 тысяч больше играющих в "Хогвартс". Шутер также обошёл и другие проекты — GoldenEye 007 и Hi-Fi Rush.
Ранее игроки рассказали, что создатели Atomic Heart добавили в игру пасхалки со "страшными" скульптурами, которые стоят почти в каждом дворе провинциальных российских городов. Например, разработчики добавили в игру разрушенную скульптуру "Лиса с Колобком" из Комсомольска-на-Амуре и "Железного пса" из Омска.