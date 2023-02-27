Atomic Heart стала самой популярной игрой на Xbox

Российский шутер от первого лица Atomic Heart студии Mundfish стал самым крупным новым проектом для Xbox в 2023 году. Релиз игры состоялся всего неделю назад, но её успех уже успел расстроить поклонников Гарри Поттера, предпочитающих Hogwarts Legacy. Об этом сообщает портал TrueAchievements.

"На прошлой неделе Atomic Heart вышла в сервисе Xbox Game Pass. Согласно данным по игрокам за первую неделю, это самая популярная новая игра на Xbox в 2023 году", — пишет обозреватель.

С момента релиза Atomic Heart включили около 120 тысяч игроков, что примерно на 20 тысяч больше играющих в "Хогвартс". Шутер также обошёл и другие проекты — GoldenEye 007 и Hi-Fi Rush.