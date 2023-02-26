В Atomic Heart заметили пасхалки с "жуткими" скульптурами из российских дворов

Пользователи заметили в компьютерной игре Atomic Heart пасхалки со "страшными" скульптурами, которые стоят почти в каждом дворе провинциальных российских городов.







Например, разработчики добавили в игру разрушенную скульптуру "Лиса с Колобком" из Комсомольска-на-Амуре и "Железного пса" из Омска. Также игроки заметили "Чебоксарского поросёнка" из автомобильных покрышек, "Одноухого слона", "Бабку в ожидании нового корыта" и прочих персонажей, которые когда-то были мемами и разрывали Интернет.