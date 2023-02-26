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26 февраля, 15:10

В Atomic Heart заметили пасхалки с "жуткими" скульптурами из российских дворов

Создатели Atomic Heart добавили в игру пасхалки со скульптурами из российских дворов

<p>Скульптуры из покрышек и "Лиса с Колобком". Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vgtimes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VGTimes</a></p>

Скульптуры из покрышек и "Лиса с Колобком". Фото © Telegram / VGTimes

Пользователи заметили в компьютерной игре Atomic Heart пасхалки со "страшными" скульптурами, которые стоят почти в каждом дворе провинциальных российских городов.

  • Скульптура "Бабка в ожидании нового корыта". Фото © Telegram / VGTimes
    Скульптура "Бабка в ожидании нового корыта". Фото © Telegram / VGTimes
  • "Железный пёс" из Омска". Фото © Telegram / VGTimes
    "Железный пёс" из Омска". Фото © Telegram / VGTimes
  • "Одноухий слон". Фото © Telegram / VGTimes
    "Одноухий слон". Фото © Telegram / VGTimes

Скульптура "Бабка в ожидании нового корыта". Фото © Telegram / VGTimes

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Например, разработчики добавили в игру разрушенную скульптуру "Лиса с Колобком" из Комсомольска-на-Амуре и "Железного пса" из Омска. Также игроки заметили "Чебоксарского поросёнка" из автомобильных покрышек, "Одноухого слона", "Бабку в ожидании нового корыта" и прочих персонажей, которые когда-то были мемами и разрывали Интернет.

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Ранее Лайф писал, что в Незалежной потребовали запретить российскую игру Atomic Heart. Инициативу украинский чиновник объяснил "её токсичностью", а также тем, что игра якобы собирает данные пользователей.

Николь Вербер
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