В Atomic Heart заметили пасхалки с "жуткими" скульптурами из российских дворов
Создатели Atomic Heart добавили в игру пасхалки со скульптурами из российских дворов
Скульптуры из покрышек и "Лиса с Колобком". Фото © Telegram / VGTimes
Пользователи заметили в компьютерной игре Atomic Heart пасхалки со "страшными" скульптурами, которые стоят почти в каждом дворе провинциальных российских городов.
Например, разработчики добавили в игру разрушенную скульптуру "Лиса с Колобком" из Комсомольска-на-Амуре и "Железного пса" из Омска. Также игроки заметили "Чебоксарского поросёнка" из автомобильных покрышек, "Одноухого слона", "Бабку в ожидании нового корыта" и прочих персонажей, которые когда-то были мемами и разрывали Интернет.
Ранее Лайф писал, что в Незалежной потребовали запретить российскую игру Atomic Heart. Инициативу украинский чиновник объяснил "её токсичностью", а также тем, что игра якобы собирает данные пользователей.