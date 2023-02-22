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22 февраля, 04:23

На Украине потребовали запретить российскую игру Atomic Heart

Замглавы Минцифры Украины Борняков потребовал запретить игру Atomic Heart

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что власти Киева намерены обратиться к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи видеоигры Atomic Heart на территории страны. Его слова приводит портал dev.ua.

Чиновник призвал запретить распространение игры и в других странах "из-за её токсичности", а также якобы "потенциального сбора информации данных пользователей".

Российская игра Atomic Heart набрала 78 баллов из 100 на Metacritiс

Российская игра Atomic Heart набрала 78 баллов из 100 на Metacritiс

Шутер от первого лица Atomic Heart разработан студией Mundfish, его действие разворачивается в альтернативном СССР. Релиз игры состоялся 21 февраля, после чего она возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.

Ранее Лайф писал, что Atomic Heart слили в Сеть за два дня до официального релиза. Выложил её один из участников форума breached.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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