На Украине потребовали запретить российскую игру Atomic Heart

Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что власти Киева намерены обратиться к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи видеоигры Atomic Heart на территории страны. Его слова приводит портал dev.ua.

Чиновник призвал запретить распространение игры и в других странах "из-за её токсичности", а также якобы "потенциального сбора информации данных пользователей".

Шутер от первого лица Atomic Heart разработан студией Mundfish, его действие разворачивается в альтернативном СССР. Релиз игры состоялся 21 февраля, после чего она возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.