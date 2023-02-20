Блогеры уже стримят: Игру Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза
Игру Atomic Heart слили в Сеть за два дня до официального релиза
Сегодня в Сеть попала дебаг-сборка видеоигры Atomic Heart с отсутствующей технологией защиты от пиратства Denuvo. Выложил её один из участников форума breached. Официального релиза оставалось ждать всего два дня.
По словам организатора утечки, сборка оказалась в его руках в середине февраля, однако решился слить её он только сегодня. Блогеры уже сняли ряд видео об этой игре, некоторые проводят стримы. Часть из них заявили, что речь идёт о тестовой сборке игры от ноября прошлого года. Установка игры для пользователей может быть чревата заражением компьютера вредоносными программами.
Это не первый случай утечек вокруг этой игры. Так, чуть больше месяца назад в Сети появилось 14 минут геймплея этого шутера. На видео были представлены схватки с роботами и продемонстрированы сверхспособности главного героя.
YouTube / Atomic Heart