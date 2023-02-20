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19 февраля, 22:21

Блогеры уже стримят: Игру Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза

Игру Atomic Heart слили в Сеть за два дня до официального релиза

Сегодня в Сеть попала дебаг-сборка видеоигры Atomic Heart с отсутствующей технологией защиты от пиратства Denuvo. Выложил её один из участников форума breached. Официального релиза оставалось ждать всего два дня.


По словам организатора утечки, сборка оказалась в его руках в середине февраля, однако решился слить её он только сегодня. Блогеры уже сняли ряд видео об этой игре, некоторые проводят стримы. Часть из них заявили, что речь идёт о тестовой сборке игры от ноября прошлого года. Установка игры для пользователей может быть чревата заражением компьютера вредоносными программами.

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Это не первый случай утечек вокруг этой игры. Так, чуть больше месяца назад в Сети появилось 14 минут геймплея этого шутера. На видео были представлены схватки с роботами и продемонстрированы сверхспособности главного героя.

Обложка ©

YouTube / Atomic Heart

Анатолий Симоненко
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