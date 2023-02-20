Блогеры уже стримят: Игру Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза

Сегодня в Сеть попала дебаг-сборка видеоигры Atomic Heart с отсутствующей технологией защиты от пиратства Denuvo. Выложил её один из участников форума breached. Официального релиза оставалось ждать всего два дня.



По словам организатора утечки, сборка оказалась в его руках в середине февраля, однако решился слить её он только сегодня. Блогеры уже сняли ряд видео об этой игре, некоторые проводят стримы. Часть из них заявили, что речь идёт о тестовой сборке игры от ноября прошлого года. Установка игры для пользователей может быть чревата заражением компьютера вредоносными программами.