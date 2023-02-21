Российская игра Atomic Heart набрала 78 баллов из 100 на Metacritiс

Видеоигра Atomic Heart, релиз которой состоялся 21 февраля, уже получила несколько оценок от западных журналистов, которые остались в хорошем впечатлении от неё. На сайте-агрегаторе Metacritic её оценка составляет 78 из 100 на основе 18 обзоров.

От издания Shacknews новинка получила 9 баллов из 10. В 8 из 10 баллов игру от российских разработчиков Mundfish оценили IGN, PCGamesN и GameStar. Больше всего журналистам понравилась качественная графика, удачное заимствование игровых механик из BioShock и Prey, а также музыкальное сопровождение, за которое отвечал звёздный композитор Мик Гордон.

Примечательно, что некоторые СМИ не прошли мимо факта о российском происхождении Atomic Heart. Например, немецкий сайт GameStar "простил" новый шутер за то, что он не пропагандирует коммунистические идеи, а наоборот показывает политический строй СССР порочным.