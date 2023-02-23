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23 февраля, 11:10

Русская хакерша взломала скандальную игру по "Гарри Поттеру" через 13 дней после релиза

Русская хакерша Empress взломала игру Hogwarts Legacy и выложила в Сеть её кряк

Русская хакерша Empress смогла полностью снять антипиратскую защиту игры Hogwarts Legacy, что позволило взломать её. Об этом она рассказала подписчикам своего телеграм-канала.

"Надеюсь, теперь вы все немного успокоитесь. А то люди иногда сходят с ума", — написала хакерша.

Empress удалось взломать Deluxe-версию игры, которая вышла незадолго до релиза. Она также поблагодарила автора книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг.

Заранее ставшая скандальной игра Hogwarts Legacy поступила в продажу

Заранее ставшая скандальной игра Hogwarts Legacy поступила в продажу

Ранее Лайф рассказывал, что на игру Hogwarts Legacy пожаловались в Генпрокуратуру из-за персонажа-трансгендера. Если юные волшебники в игре захотят выпить медовухи в пабе "Три метлы" в Хогсмиде, они столкнутся с его владелицей — Сироной Райан, которая в прошлом была мужчиной.

Обложка ©

Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto

Артур Белкин
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