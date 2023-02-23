Русская хакерша взломала скандальную игру по "Гарри Поттеру" через 13 дней после релиза

Русская хакерша Empress смогла полностью снять антипиратскую защиту игры Hogwarts Legacy, что позволило взломать её. Об этом она рассказала подписчикам своего телеграм-канала.

"Надеюсь, теперь вы все немного успокоитесь. А то люди иногда сходят с ума", — написала хакерша.

Empress удалось взломать Deluxe-версию игры, которая вышла незадолго до релиза. Она также поблагодарила автора книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг.