Русская хакерша взломала скандальную игру по "Гарри Поттеру" через 13 дней после релиза
Русская хакерша Empress взломала игру Hogwarts Legacy и выложила в Сеть её кряк
Русская хакерша Empress смогла полностью снять антипиратскую защиту игры Hogwarts Legacy, что позволило взломать её. Об этом она рассказала подписчикам своего телеграм-канала.
"Надеюсь, теперь вы все немного успокоитесь. А то люди иногда сходят с ума", — написала хакерша.
Empress удалось взломать Deluxe-версию игры, которая вышла незадолго до релиза. Она также поблагодарила автора книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг.
Ранее Лайф рассказывал, что на игру Hogwarts Legacy пожаловались в Генпрокуратуру из-за персонажа-трансгендера. Если юные волшебники в игре захотят выпить медовухи в пабе "Три метлы" в Хогсмиде, они столкнутся с его владелицей — Сироной Райан, которая в прошлом была мужчиной.
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