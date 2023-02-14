Заранее ставшая скандальной игра Hogwarts Legacy поступила в продажу
Hogwarts Legacy теперь можно купить у российских ретейлеров и на маркетплейсах
Игра по фильмам про Гарри Поттера Hogwarts Legacy с русскими субтитрами появилась в продаже в "М.Видео" и "Эльдорадо". Её также можно приобрести на маркетплейсах, в том числе на Ozon и Wildberries.
"Некоторые продавцы на нашей площадке уже предлагают приобрести Hogwarts Legacy на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в виде аккаунтов или дисков с игрой. Русские субтитры доступны изначально в любой версии игры от издателя", — сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.
Как отметили в маркетплейсе, игры для консоли Sony очень популярны у покупателей. Поисковые запросы по Hogwarts Legacy увеличились вдвое. Как рассказали в "М.Видео" и "Эльдорадо", там видеоигра появилась на прошлой неделе и подтвердила статус особо ожидаемого релиза этого года: число предзаказов оказалось сопоставимо с God of War: Ragnarok.
Как писал Лайф ранее, на новинку по "Гарри Поттеру" пожаловались в Генпрокуратуру из-за персонажа-трансгендера. Если юные волшебники в игре захотят выпить медовухи в пабе "Три метлы" в Хогсмиде, они столкнутся с его владелицей — Сироной Райан, которая в прошлом была мужчиной.
Напомним, что Hogwarts Legacy — это игра про школу юных чародеев Хогвартс, знакомую всему миру по франшизе о Гарри Поттере. Игрокам предстоит погрузиться в быт персонажа, ставшего новым учеником пятого года в Хогвартсе образца XIX века.
YouTube / Hogwarts Legacy