Заранее ставшая скандальной игра Hogwarts Legacy поступила в продажу

Игра по фильмам про Гарри Поттера Hogwarts Legacy с русскими субтитрами появилась в продаже в "М.Видео" и "Эльдорадо". Её также можно приобрести на маркетплейсах, в том числе на Ozon и Wildberries.

"Некоторые продавцы на нашей площадке уже предлагают приобрести Hogwarts Legacy на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в виде аккаунтов или дисков с игрой. Русские субтитры доступны изначально в любой версии игры от издателя", — сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

Как отметили в маркетплейсе, игры для консоли Sony очень популярны у покупателей. Поисковые запросы по Hogwarts Legacy увеличились вдвое. Как рассказали в "М.Видео" и "Эльдорадо", там видеоигра появилась на прошлой неделе и подтвердила статус особо ожидаемого релиза этого года: число предзаказов оказалось сопоставимо с God of War: Ragnarok.

Как писал Лайф ранее, на новинку по "Гарри Поттеру" пожаловались в Генпрокуратуру из-за персонажа-трансгендера. Если юные волшебники в игре захотят выпить медовухи в пабе "Три метлы" в Хогсмиде, они столкнутся с его владелицей — Сироной Райан, которая в прошлом была мужчиной.