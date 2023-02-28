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28 февраля, 14:51

"Саундтрек года": Ремикс песни "Комарово" из Atomic Heart ворвался в топы российских чартов

Ремикс песни "Комарово" из Atomic Heart попал в топы российских чартов

Ремикс песни "Комарово" 1985 года попал в российские музыкальные чарты благодаря компьютерной игре Atomic Heart. Трек поднялся на второе место по прослушиваниям в "Яндекс.Музыке" и занял 17-ю строчку в приложении "VK Музыка". Кроме того, ремикс продемонстрировал высокие показатели по прослушиванию на платформе SoundCloud — свыше 12 тысяч за неделю.

Пользователи в комментариях восхитились композицией.

"Вот почему стоит поиграть в эту великую игру. Надеюсь, все оценили танцевально-песенные способности Вовчика, ибо не каждый робот может сутки напролёт исполнять такой перформанс! Ради этой песни даже игру купил, слишком атмосферно, прям тащусь. Саундтрек года", — отметили комментаторы.

В Atomic Heart заметили пасхалки с "жуткими" скульптурами из российских дворов

В Atomic Heart заметили пасхалки с "жуткими" скульптурами из российских дворов

Премьера оригинальной песни "Комарово" состоялась в 1985 году, на следующий год она получила премию "Песня года". Автор музыки — Игорь Николаев, слов — Михаил Танич. Первым исполнителем композиции стал Игорь Скляр.

Atomic Heart — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры, разработанная российской студией Mundfish. Её действие происходит в альтернативной версии СССР. На одном из предприятий случается технический сбой, в результате которого мирные роботы уничтожают всех сотрудников. Главный герой игры — майор П-3 — должен попасть на объект, разобраться в произошедшем и предотвратить катастрофу.

На Украине потребовали запретить российскую игру Atomic Heart

На Украине потребовали запретить российскую игру Atomic Heart

Ранее Atomic Heart набрала 78 баллов из 100 на авторитетном сайте Metacritiс. Кроме того, шутер стал самым крупным проектом Xbox в 2023 году, обогнав Hogwarts Legacy.

Обложка ©

YouTube / KoMiCaR

Никита Никонов
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