"Саундтрек года": Ремикс песни "Комарово" из Atomic Heart ворвался в топы российских чартов

Ремикс песни "Комарово" 1985 года попал в российские музыкальные чарты благодаря компьютерной игре Atomic Heart. Трек поднялся на второе место по прослушиваниям в "Яндекс.Музыке" и занял 17-ю строчку в приложении "VK Музыка". Кроме того, ремикс продемонстрировал высокие показатели по прослушиванию на платформе SoundCloud — свыше 12 тысяч за неделю.

Пользователи в комментариях восхитились композицией.

"Вот почему стоит поиграть в эту великую игру. Надеюсь, все оценили танцевально-песенные способности Вовчика, ибо не каждый робот может сутки напролёт исполнять такой перформанс! Ради этой песни даже игру купил, слишком атмосферно, прям тащусь. Саундтрек года", — отметили комментаторы.

Премьера оригинальной песни "Комарово" состоялась в 1985 году, на следующий год она получила премию "Песня года". Автор музыки — Игорь Николаев, слов — Михаил Танич. Первым исполнителем композиции стал Игорь Скляр.