"Саундтрек года": Ремикс песни "Комарово" из Atomic Heart ворвался в топы российских чартов
Ремикс песни "Комарово" из Atomic Heart попал в топы российских чартов
Ремикс песни "Комарово" 1985 года попал в российские музыкальные чарты благодаря компьютерной игре Atomic Heart. Трек поднялся на второе место по прослушиваниям в "Яндекс.Музыке" и занял 17-ю строчку в приложении "VK Музыка". Кроме того, ремикс продемонстрировал высокие показатели по прослушиванию на платформе SoundCloud — свыше 12 тысяч за неделю.
Пользователи в комментариях восхитились композицией.
"Вот почему стоит поиграть в эту великую игру. Надеюсь, все оценили танцевально-песенные способности Вовчика, ибо не каждый робот может сутки напролёт исполнять такой перформанс! Ради этой песни даже игру купил, слишком атмосферно, прям тащусь. Саундтрек года", — отметили комментаторы.
Премьера оригинальной песни "Комарово" состоялась в 1985 году, на следующий год она получила премию "Песня года". Автор музыки — Игорь Николаев, слов — Михаил Танич. Первым исполнителем композиции стал Игорь Скляр.
Atomic Heart — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры, разработанная российской студией Mundfish. Её действие происходит в альтернативной версии СССР. На одном из предприятий случается технический сбой, в результате которого мирные роботы уничтожают всех сотрудников. Главный герой игры — майор П-3 — должен попасть на объект, разобраться в произошедшем и предотвратить катастрофу.
YouTube / KoMiCaR