"Подсыпал порошочки в чай": Пресняков пошутил, что выгнал Агутина из жюри "Голоса"
Пресняков пошутил, что подсидел Агутина в жюри шоу "Голос"
Певец Владимир Пресняков в беседе с kp.ru пошутил, что подсидел своего коллегу Леонида Агутина, чтобы стать членом жюри нового сезона шоу "Голос".
"Подсыпал ему в чай всякие порошочки, и вот наконец получилось. Я его подсидел. Выгнал из "Голоса". А если серьёзно, то я рад был согласиться поучаствовать в проекте. Для меня это не просто шоу, конкурс или игра. Это важный этап жизни. Очень интересно будет сделать интересные коллаборации с участниками. Как можно меня заинтересовать? Вокалист должен цепануть меня. Чем угодно. Если цепляется душа — рука сама тянется к кнопке", — рассказал Пресняков.
Любопытно, что в очередном сезоне популярного шоу будет и новое правило — у жюри появится кнопка "блок", которая позволит им не дать развернуться своим коллегам, если творчество исполнителя во время слепых прослушиваний им очень понравится. Правда, воспользоваться ею можно будет лишь дважды за сезон.
Ранее Лайф рассказывал, что наставниками в 11-м сезоне шоу "Голос" станут Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев. Ведущей же будет Яна Чурикова. Эфир первого выпуска состоится 3 марта.
ТАСС / Вадим Тараканов