"Подсыпал порошочки в чай": Пресняков пошутил, что выгнал Агутина из жюри "Голоса"

"Подсыпал ему в чай всякие порошочки, и вот наконец получилось. Я его подсидел. Выгнал из "Голоса". А если серьёзно, то я рад был согласиться поучаствовать в проекте. Для меня это не просто шоу, конкурс или игра. Это важный этап жизни. Очень интересно будет сделать интересные коллаборации с участниками. Как можно меня заинтересовать? Вокалист должен цепануть меня. Чем угодно. Если цепляется душа — рука сама тянется к кнопке", — рассказал Пресняков.