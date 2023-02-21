У наставников шоу "Голос" появилась новая коварная опция

В одиннадцатом сезоне шоу "Голос" на Первом канале поменялись правила. Как утверждают авторы проекта, это ещё больше обострит конкуренцию между наставниками. Первый выпуск выйдет в эфир в следующую пятницу, 3 марта.

"Теперь помимо знаменитой красной кнопки на кресле есть ещё панель с тремя кнопками блокировки. Нажав одну из них, наставник лишит конкурента возможности участвовать в борьбе за вокалиста. Новой функцией можно воспользоваться лишь дважды", — уточняет телеканал.

Такая функция позволит наставнику одновременно развернуть кресло к участнику и скрытно заблокировать коллегу. Другие наставники смогут повернуться к тому же исполнителю, но пригласить его в свою команду уже не получится.

Новыми наставниками шоу "Голос" стали певица Полина Гагарина, рэпер Баста (Василий Вакуленко), а также композиторы Антон Беляев и Владимир Пресняков. Ведущей проекта в 11 сезоне будет Яна Чурикова.