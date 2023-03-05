Не только леопардовые лосины: 7 вещей, которые редко кому идут, но их обожают носить

Одни вещи будут деформировать фигуру, другие станут кричать окружающим, что у их владельца отсутствует чувство стиля. Самое удивительное, что подобные предметы гардероба продаются практически в каждом магазине. Но вот людей, кто бы носил их и смотрелся гармонично и красиво, практически нет. И мы имеем в виду не только леопардовые лосины. Какая одежда не подходит почти никому?

Легинсы телесного цвета

Если хотите выйти на улицу и вызвать шок у окружающих, то выберите для этого лосины телесного оттенка. Лучше всего, если к ним добавить ещё удлинённую рубашку или короткое платье. Фишка таких легинсов в том, что издалека они сливаются с кожей ног. То есть может показаться, будто вы случайно забыли надеть штаны. А слишком обтягивающие лосины запросто подчеркнут неидеальность фигуры.

Сапоги с открытым носком

Ещё некоторое время назад такая модель обуви считалась стильной, потому встречалась на дамских ножках часто. Но как со стороны выглядят ботильоны с открытыми пальцами? Так, словно женщина не смогла определиться, что хочет надеть — сапоги или босоножки, потому психанула и отрезала носок. Что с пальто, что с платьем такая обувь смотрится нелепо.

Женские короткие комбинезоны

Даже счастливицам с идеальной фигурой часто такие комбинезоны не идут. Фото © Gettyimages

Совершенно непрактичный предмет гардероба. Кажется, будто дама упрощает себе жизнь. Надела всего один комбинезон, дополнила образ обувью и аксессуарами — готова покорять всех и вся. А на деле вещь вызовет сложности уже при первом посещении уборной. К тому же у девушек в них тело кажется меньше и шире.

Ажурные колготки

Выдумали ужасную вещь и назвали её ажурными колготками. Нет ни одного варианта, когда они смотрелись бы уместно. Если носить чёрные кружева — образ становится вульгарным и пошлым. А телесные колготки с рисунком могут вообще напугать: издалека покажется, словно на коже страшные дефекты.

Кроксы

Кроме медиков в форме или дачников такая обувь, как кроксы, никому особо не подходит. Фото © Unsplash

Одним они нравятся из-за лёгкости, будто обувь совсем не ощущается на стопе. Другие находят дизайн в дырочку забавным. Но, в отличие от тех же кед и кроссовок, кроксы не получится стильно сочетать с платьями, джинсами или даже спортивными костюмами. Пожалуй, есть всего два варианта, когда резиновые калоши смотрятся уместно, — на дачном участке и в больнице. Да, сочетаются с медицинской одеждой они хорошо. И на этом всё.

Платья с завышенной талией

Есть такой стиль платьев, популярных в XIX веке, — ампир. Особенность фасона в том, что талия завышена и располагается под грудью. Но только немногие вещи с такой фишкой смотрятся на женщинах красиво и благородно. Из большинства носящих их дам платья делают "беременных".

Облегающие короткие шорты с отворотами

Когда жарко, так и хочется найти вещицу, в которой не запаришься и ножками покрасуешься. Летом часто на женщинах всех возрастов можно увидеть облегающие шорты с отворотами. И редко когда это выглядит красиво. Во-первых, следить за идеальным состоянием внутренней стороны бедра и держать её в тонусе крайне сложно. В шортах недостатки будут подчёркнуты. Во-вторых, выглядят они как чуть удлинённые трусы.