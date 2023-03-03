Кажется, вам пора худеть: 6 указывающих на это признаков

Часто желание сесть на диету возникает после просмотренного фильма, где все такие стройные и красивые, или мельком увиденной рекламы с моделью, весящей около 50 кг. Но это не совсем правильные мысли. В данном случае желание похудеть вызывают шаблоны мышления и навязанные стандарты красоты. Мол, только худые — любимые и красивые. Это не так, мужчины нередко начинают романтические отношения и с девушками-пышками. Важно не гнаться за кем-то, а опираться на свои ощущения. Вы можете оставаться в любом весе и с любыми формами, если чувствуете себя комфортно и уверенно. Но порой избавиться от парочки килограммов нужно по причине здоровья. Как понять, что вам пора немного скинуть? На это укажут следующие признаки.

У вас часто высокое давление

Частой причиной различных заболеваний и недомоганий становится именно избыточный вес. Лишние килограммы перегружают работу сердца и почек, да и в целом заставляют организм трудиться больше нормы. Отсюда и возникают проблемы с кровяным давлением, которое всё чаще повышается. А это уже риск заработать инсульт. Несмотря на большое количество лекарств, способных его нормализовать, лучшим решением продлить себе жизнь станет банальное похудение. Порой нужно скинуть всего пару килограммов, чтобы давление перестало так часто повышаться.

Вам тяжело двигаться физически

Высокое давление и усталость даже после небольшой активности говорят о том, что пора худеть. Фото © Shutterstock

Очевидно, что, привыкнув к одним своим формам и весу, изменения могут стать стрессом не только для организма, но и для психики. Как понять, что пора немного похудеть? Прислушаться к ощущениям. Вам стало тяжело двигаться, наклоняться или просто ходить? Это может быть признаками того, что вы набрали несколько лишних килограммов и вышли за пределы своей личной нормы.

Появилась одышка

Из предыдущего пункта плавно вытекает этот. Появившаяся одышка говорит сама за себя. Если после поднятия по лестнице, ходьбы или элементарных физических упражнений стали чувствовать будто задыхаетесь и потом ещё долго не можете восстановить дыхание — это признаки лишнего веса.

Вы начали храпеть

Врачи считают, что храп в большинстве случаев возникает из-за лишнего веса. Фото © Shutterstock

Если раньше подобного казуса вы за собой не замечали, то пора бить тревогу. Большинство врачей уверены: появившийся храп во время сна указывает именно на то, что человек стал весить больше своей нормы. Что, в свою очередь, повышает риски развития апноэ — расстройства, при котором нарушается дыхание во время сна. То есть кратковременно останавливается.

Теперь даже простые действия стали трудновыполнимыми

Как можно ещё определить, а не появился ли у вас избыточный вес? Очень просто — проведите физкульт-тест. Понаклоняйтесь, попрыгайте, сделайте упражнения на пресс и пару приседаний: все те действия, которые мы совершаем в течение дня и не замечаем. Если чувствуете, что быстро устали, появилась одышка или вовсе не смогли что-то сделать, это тонкий намёк от вашего тела. Возможно, пора немного похудеть.

В крови обнаружили высокий уровень холестерина

Избавиться от высокого уровня холестерина в крови можно, похудев. Фото © Shutterstock