10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены
При покупке еды навынос последнее, чего хочется, — чтобы нас удивили. Истории с сюрпризами от поваров обычно ничем хорошим не заканчиваются. Но к случаям из подборки ниже это не относится...
"Некоторые заведения с едой навынос в Китае доставляют блюда в глиняных горшках!" — keshaal.
Фото © Reddit / keshaal
"Заказал рис в кафе, а мне его до краёв навалили", — SwashbucklingWeasels.
Фото © Reddit / SwashbucklingWeasels
"В корейской кафешке с тако вместе с заказом мне выдали целый рулон туалетной бумаги..." — jpj77.
Фото © Reddit / jpj77
"В заказ положили вилко-ложку, у которой ещё и зубочистка встроена!" — mediumj.
Фото © Reddit / mediumj
"Заказал жареных устриц в ресторане навынос, а в одной из них попалась настоящая жемчужина!" — ehhhidowhatican.
Фото © Reddit / ehhhidowhatican
"Самая необычная форма соевого соуса! В заказ положили какую-то пипетку!" — cwhite10.
Фото © Reddit / cwhite10
"Взяла рис навынос. Когда открыла коробку, выяснилось, что они зачем-то завернули его в плёнку!" — sushirollsblunt.
Фото © Reddit / sushirollsblunt
"Заказали домой немного еды из китайского ресторана, но вместо пакета они привезли все блюда в обычной коробке из-под какого-то рассола", — mildlyinteresting.
Фото © Reddit / mildlyinteresting
"В заказ положили печеньку с предсказанием. Такого я не ожидала: "Твоя проблема стала только больше. Подумай, что ты наделал(а)", — Armsmaster2112.
Фото © Reddit / Armsmaster2112
"У меня в заказе оказалась подозрительно длинная картошка фри..." — the_purple_bottle.
Фото © Reddit / the_purple_bottle
Reddit / SwashbucklingWeasels, the_purple_bottle