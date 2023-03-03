10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены

"Некоторые заведения с едой навынос в Китае доставляют блюда в глиняных горшках!" — keshaal.

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"Заказал рис в кафе, а мне его до краёв навалили", — SwashbucklingWeasels.

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"В корейской кафешке с тако вместе с заказом мне выдали целый рулон туалетной бумаги..." — jpj77.

Фото © Reddit / jpj77

"В заказ положили вилко-ложку, у которой ещё и зубочистка встроена!" — mediumj.

Фото © Reddit / mediumj

"Заказал жареных устриц в ресторане навынос, а в одной из них попалась настоящая жемчужина!" — ehhhidowhatican.

Фото © Reddit / ehhhidowhatican

"Самая необычная форма соевого соуса! В заказ положили какую-то пипетку!" — cwhite10.

Фото © Reddit / cwhite10

"Взяла рис навынос. Когда открыла коробку, выяснилось, что они зачем-то завернули его в плёнку!" — sushirollsblunt.

Фото © Reddit / sushirollsblunt

"Заказали домой немного еды из китайского ресторана, но вместо пакета они привезли все блюда в обычной коробке из-под какого-то рассола", — mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"В заказ положили печеньку с предсказанием. Такого я не ожидала: "Твоя проблема стала только больше. Подумай, что ты наделал(а)", — Armsmaster2112.

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"У меня в заказе оказалась подозрительно длинная картошка фри..." — the_purple_bottle.