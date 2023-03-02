Эти пять лакомств из магазина окажутся вкуснее и полезнее, если приготовить их самим

Современный ритм жизни зачастую не оставляет времени на стояние у плиты. Но оказалось, что приготовление чего-то вкусненького может и не быть трудоёмким занятием. Собрали пять простых рецептов, которые поразят своим вкусом, если приготовить их в домашних условиях. Они подойдут как для быстрого завтрака, так и для обеда, ужина или "чего-нибудь к чаю".