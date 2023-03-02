Эти пять лакомств из магазина окажутся вкуснее и полезнее, если приготовить их самим
Легко просто купить готовую еду. Но часто она оказывается не такой вкусной, как ожидаешь. Собрали пять блюд, которые можно приготовить в домашних условиях, и они будут даже вкуснее магазинных.
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Современный ритм жизни зачастую не оставляет времени на стояние у плиты. Но оказалось, что приготовление чего-то вкусненького может и не быть трудоёмким занятием. Собрали пять простых рецептов, которые поразят своим вкусом, если приготовить их в домашних условиях. Они подойдут как для быстрого завтрака, так и для обеда, ужина или "чего-нибудь к чаю".
Как сделать постный майонез в домашних условиях
В домашних условиях постный майонез получится ещё вкуснее, чем покупной. Фото © Unsplash / Sara Cervera
Ингредиенты:
- 1/2 стакана растительного молока;
- 1 столовая ложка уксуса;
- 1 столовая ложка горчицы;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 1/2 чайной ложки сахара;
- 1 стакан растительного масла.
Рецепт:
- В миксер добавьте растительное молоко, уксус, горчицу, соль и сахар. Взбейте на максимальной скорости, пока все ингредиенты не соединятся.
- Постепенно добавляйте растительное масло, продолжая взбивать миксером на максимальной скорости. Будьте внимательны и добавляйте масло постепенно, чтобы случайно не нарушить консистенцию будущего постного майонеза.
- После того как масло полностью добавлено, продолжайте взбивать ещё несколько минут, чтобы соус стал густым и однородным.
Как в домашних условиях сделать пастилу
Домашняя пастила будет приятным дополнением к чаепитию. Фото © Freepik / serhii_bobyk
Ингредиенты:
- 1 кг яблок;
- 200 г сахара;
- Сок 1/2 лимона.
Рецепт:
- Яблоки вымойте и очистите от кожуры и сердцевин.
- Нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.
- Добавьте сахар и сок половины лимона.
- Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите до кипения.
- Переведите огонь на минимальный и готовьте, помешивая, около 2–3 часов до тех пор, пока фрукты не размякнут и не превратятся в пюре.
- Готовое яблочное пюре выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой, и равномерно распределите по всей поверхности.
- Высушите в духовке при температуре 60–70 градусов Цельсия около 6–8 часов до тех пор, пока пастила не станет твёрдой и липкой.
Готовим лимонад в домашних условиях
Рассказываем, как сделать лимонад в домашних условиях. Фото © Freepik / valeria_aksakova
Ингредиенты:
- 1 стакан свежевыжатого лимонного сока;
- 3/4 стакана сахара;
- 6 стаканов воды (Ура, дневная норма!);
- Лёд.
Рецепт:
- В большую кастрюлю добавьте свежевыжатый лимонный сок и сахар. Размешивайте, пока ингредиенты не станут однородными.
- Добавьте 6 стаканов воды и размешайте.
- Лёд и нарезанные лимонные дольки для украшения добавьте туда же.
- Хорошо всё перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы лимонад остыл.
Как приготовить в домашних условиях зефир
Рецепт зефира в домашних условиях. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers
Ингредиенты:
- 2 белка;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан сиропа (можно использовать сироп из кленового дерева или кукурузный сироп);
- 1/2 стакана воды;
- 2 столовые ложки желатина.
Рецепт:
- В большой миске взбейте белки до образования крепкой пены.
- В кастрюле смешайте сахар, сироп и воду. Нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится.
- Добавьте желатин в смесь, так же помешивайте до образования однородной массы.
- Переливайте медленно сироп в белки, постоянно взбивая миксером на максимальной скорости.
- Продолжайте взбивать ещё 10–15 минут, пока всё не загустеет и не станет однородным.
- Выложите смесь на противень, покрытый пергаментной бумагой, и разровняйте поверхность лопаткой.
- Оставьте зефир на несколько часов до тех пор, пока он не застынет.
Рецепт домашнего медовика
Как приготовить медовик в домашних условиях. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers
Ингредиенты
Для коржей:
- 3 яйца;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан мёда;
- 1 стакан молока;
- 1 ч.л. соды;
- 1/2 ч.л. уксуса;
- 4 стакана муки;
- 200 г сливочного масла;
- 200 г сметаны.
Для крема:
- 1 литр молока;
- 1 стакан сахара;
- 4 ст.л. муки;
- 200 г сливочного масла;
- 1 пакет ванильного сахара.
Приготовление коржей:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и хорошо взбейте миксером до получения густой белой массы.
- Добавьте мёд, молоко и продолжайте взбивать до однородности.
- В отдельной миске смешайте муку и соду, затем добавьте эту смесь в яйца с сахаром. Перемешайте, чтобы получилось тесто.
- Разрежьте его на 6 частей и раскатайте каждую в пышную лепёшку. Выпекайте будущие коржи на противне, пока не подрумянятся. Повторите эту нехитрую процедуру для всех 6 частей теста.
- Остудите получившиеся коржи.
Приготовление крема:
- В кастрюле смешайте молоко, сахар и муку и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
- Уберите потом с огня и добавьте сливочное масло и ванильный сахар, хорошо перемешайте.
- Соберите торт: на блюде разместите первый корж, нанесите на него крем, сверху корж и так до последнего. Сверху нанесите крем на торт и украсьте по желанию крошками.
- Оставьте десерт на ночь в холодильнике для полного пропитывания кремом.
И, хотя Масленица уже прошла, ничто не мешает вам порадовать себя вкусными блинчиками. Лайф как раз собрал самые вкусные и простые рецепты.