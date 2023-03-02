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2 марта, 14:30

Эти пять лакомств из магазина окажутся вкуснее и полезнее, если приготовить их самим

Легко просто купить готовую еду. Но часто она оказывается не такой вкусной, как ожидаешь. Собрали пять блюд, которые можно приготовить в домашних условиях, и они будут даже вкуснее магазинных.

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/piece-honey-cake-with-dried-flowers-classic-teacup-marble-table_10748388.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / azerbaijan_stockers</a></p>

Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

Современный ритм жизни зачастую не оставляет времени на стояние у плиты. Но оказалось, что приготовление чего-то вкусненького может и не быть трудоёмким занятием. Собрали пять простых рецептов, которые поразят своим вкусом, если приготовить их в домашних условиях. Они подойдут как для быстрого завтрака, так и для обеда, ужина или "чего-нибудь к чаю".

Как сделать постный майонез в домашних условиях

В домашних условиях постный майонез получится ещё вкуснее, чем покупной. Фото © Unsplash / Sara Cervera

В домашних условиях постный майонез получится ещё вкуснее, чем покупной. Фото © Unsplash / Sara Cervera

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана растительного молока;
  • 1 столовая ложка уксуса;
  • 1 столовая ложка горчицы;
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 1/2 чайной ложки сахара;
  • 1 стакан растительного масла.

Рецепт:

  1. В миксер добавьте растительное молоко, уксус, горчицу, соль и сахар. Взбейте на максимальной скорости, пока все ингредиенты не соединятся.
  2. Постепенно добавляйте растительное масло, продолжая взбивать миксером на максимальной скорости. Будьте внимательны и добавляйте масло постепенно, чтобы случайно не нарушить консистенцию будущего постного майонеза.
  3. После того как масло полностью добавлено, продолжайте взбивать ещё несколько минут, чтобы соус стал густым и однородным.

Как в домашних условиях сделать пастилу

Домашняя пастила будет приятным дополнением к чаепитию. Фото © Freepik / serhii_bobyk

Домашняя пастила будет приятным дополнением к чаепитию. Фото © Freepik / serhii_bobyk

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок;
  • 200 г сахара;
  • Сок 1/2 лимона.

Рецепт:

  1. Яблоки вымойте и очистите от кожуры и сердцевин.
  2. Нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.
  3. Добавьте сахар и сок половины лимона.
  4. Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите до кипения.
  5. Переведите огонь на минимальный и готовьте, помешивая, около 2–3 часов до тех пор, пока фрукты не размякнут и не превратятся в пюре.
  6. Готовое яблочное пюре выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой, и равномерно распределите по всей поверхности.
  7. Высушите в духовке при температуре 60–70 градусов Цельсия около 6–8 часов до тех пор, пока пастила не станет твёрдой и липкой.

Готовим лимонад в домашних условиях

Рассказываем, как сделать лимонад в домашних условиях. Фото © Freepik / valeria_aksakova

Рассказываем, как сделать лимонад в домашних условиях. Фото © Freepik / valeria_aksakova

Ингредиенты:

  • 1 стакан свежевыжатого лимонного сока;
  • 3/4 стакана сахара;
  • 6 стаканов воды (Ура, дневная норма!);
  • Лёд.

Рецепт:

  1. В большую кастрюлю добавьте свежевыжатый лимонный сок и сахар. Размешивайте, пока ингредиенты не станут однородными.
  2. Добавьте 6 стаканов воды и размешайте.
  3. Лёд и нарезанные лимонные дольки для украшения добавьте туда же.
  4. Хорошо всё перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы лимонад остыл.

Как приготовить в домашних условиях зефир

Рецепт зефира в домашних условиях. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Рецепт зефира в домашних условиях. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Ингредиенты:

  • 2 белка;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан сиропа (можно использовать сироп из кленового дерева или кукурузный сироп);
  • 1/2 стакана воды;
  • 2 столовые ложки желатина.

Рецепт:

  1. В большой миске взбейте белки до образования крепкой пены.
  2. В кастрюле смешайте сахар, сироп и воду. Нагрейте на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится.
  3. Добавьте желатин в смесь, так же помешивайте до образования однородной массы.
  4. Переливайте медленно сироп в белки, постоянно взбивая миксером на максимальной скорости.
  5. Продолжайте взбивать ещё 10–15 минут, пока всё не загустеет и не станет однородным.
  6. Выложите смесь на противень, покрытый пергаментной бумагой, и разровняйте поверхность лопаткой.
  7. Оставьте зефир на несколько часов до тех пор, пока он не застынет.

Рецепт домашнего медовика

Как приготовить медовик в домашних условиях. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Как приготовить медовик в домашних условиях. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Ингредиенты

Для коржей:

  • 3 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан мёда;
  • 1 стакан молока;
  • 1 ч.л. соды;
  • 1/2 ч.л. уксуса;
  • 4 стакана муки;
  • 200 г сливочного масла;
  • 200 г сметаны.

Для крема:

  • 1 литр молока;
  • 1 стакан сахара;
  • 4 ст.л. муки;
  • 200 г сливочного масла;
  • 1 пакет ванильного сахара.

Приготовление коржей:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и хорошо взбейте миксером до получения густой белой массы.
  3. Добавьте мёд, молоко и продолжайте взбивать до однородности.
  4. В отдельной миске смешайте муку и соду, затем добавьте эту смесь в яйца с сахаром. Перемешайте, чтобы получилось тесто.
  5. Разрежьте его на 6 частей и раскатайте каждую в пышную лепёшку. Выпекайте будущие коржи на противне, пока не подрумянятся. Повторите эту нехитрую процедуру для всех 6 частей теста.
  6. Остудите получившиеся коржи.

Приготовление крема:

  1. В кастрюле смешайте молоко, сахар и муку и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
  2. Уберите потом с огня и добавьте сливочное масло и ванильный сахар, хорошо перемешайте.
  3. Соберите торт: на блюде разместите первый корж, нанесите на него крем, сверху корж и так до последнего. Сверху нанесите крем на торт и украсьте по желанию крошками.
  4. Оставьте десерт на ночь в холодильнике для полного пропитывания кремом.

И, хотя Масленица уже прошла, ничто не мешает вам порадовать себя вкусными блинчиками. Лайф как раз собрал самые вкусные и простые рецепты.

Как приготовить блины румяные и с дырочками: 15 классических и необычных рецептов

Как приготовить блины румяные и с дырочками: 15 классических и необычных рецептов

Сергей Трофимов
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