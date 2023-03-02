10 весёлых фото, которые докажут кому угодно, что смех продлевает жизнь

"Фото для объявления о рождении нашего малыша. Моя жена была слишком худая через день после родов, и я пошутил, что больше похож на того, кто только что родил. Вот и решили поменяться", — tyleryoungblood.

Фото © Reddit / tyleryoungblood

"Совет — не чихайте, когда фотографируетесь на пропуск", — BabyJesusAnalingus.

Фото © Reddit / BabyJesus

"Моя единственная фотография из детства... За что?!" — OhCaptainDem.

Фото © Reddit / OhCaptainDem

"Пассажир в аэропорту пришёл на посадку с матрасом и хорошо так отоспался", — JOEY2X.

Фото © Reddit / JOEY2X

"Я и представить не мог, что смогу проиграть в прятки племяннику!" — NOCHNOY.

Фото © Reddit / NOCHNOY_

"Жена постоянно встаёт в планку. Вот в каком положении я недавно застал нашего сына", — trentluv.

Фото © Reddit / trentluv

"Оказалось, я не очень хороша в онлайн-покупках", — garbagecannot8.

Фото © Reddit / garbagecannot8

"Смотреть, как люди фотографируют зеркала для объявлений о продаже, — моё новое развлечение..." — funny.

Фото © Reddit / funny

"Дочь хотела быть трансформером на Хэллоуин, но я не поняла и сделала ей костюм трансформатора", — brandoj23.

Фото © Reddit / brandoj23

"Несомненно, это — лучшее фото, которое я сделала на свадьбе сестры", — BabyGroot1337.