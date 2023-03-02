10 весёлых фото, которые докажут кому угодно, что смех продлевает жизнь
Поездки в санатории, таблетки, спорт — на что только не идут люди ради того, чтобы пожить подольше. Но пора прислушаться к народной мудрости и просто почаще смеяться. Эта подборка точно поможет.
"Фото для объявления о рождении нашего малыша. Моя жена была слишком худая через день после родов, и я пошутил, что больше похож на того, кто только что родил. Вот и решили поменяться", — tyleryoungblood.
Фото © Reddit / tyleryoungblood
"Совет — не чихайте, когда фотографируетесь на пропуск", — BabyJesusAnalingus.
Фото © Reddit / BabyJesus
"Моя единственная фотография из детства... За что?!" — OhCaptainDem.
Фото © Reddit / OhCaptainDem
"Пассажир в аэропорту пришёл на посадку с матрасом и хорошо так отоспался", — JOEY2X.
Фото © Reddit / JOEY2X
"Я и представить не мог, что смогу проиграть в прятки племяннику!" — NOCHNOY.
Фото © Reddit / NOCHNOY_
"Жена постоянно встаёт в планку. Вот в каком положении я недавно застал нашего сына", — trentluv.
Фото © Reddit / trentluv
"Оказалось, я не очень хороша в онлайн-покупках", — garbagecannot8.
Фото © Reddit / garbagecannot8
"Смотреть, как люди фотографируют зеркала для объявлений о продаже, — моё новое развлечение..." — funny.
Фото © Reddit / funny
"Дочь хотела быть трансформером на Хэллоуин, но я не поняла и сделала ей костюм трансформатора", — brandoj23.
Фото © Reddit / brandoj23
"Несомненно, это — лучшее фото, которое я сделала на свадьбе сестры", — BabyGroot1337.
Фото © Reddit / BabyGroot1337
Reddit / BabyJesus, BabyGroot1337