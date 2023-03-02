Только люди, в чьём роду были дворяне, найдут у себя все пять признаков

Обратите внимание на фамилию

Одним из главных признаков дворянства является наличие соответствующей фамилии. Например, оканчивающейся на "ский" или "цкий". Мы бы на вашем месте сразу побежали сверяться с полным списком дворянских фамилий. В Интернете они в свободном доступе, даже в архивы лезть не надо. Если нашли в перечне свою — поздравляем! Есть большая вероятность, что в вашем роду были аристократы и бояре.

Есть ли у вас родословная?

Когда семья ведёт родословную, уходящую на несколько поколений назад, это тонкий намёк, что, скорее всего, вы потомок кого-то из дворян. Если документ всё же имеется, то поизучайте его. В нём можно легко найти и настоящие подтверждения принадлежности к аристократам — в родословной обычно указываются имена предков, их звания и должности.

Дворян отличают и физические признаки

Как понять, что у тебя в роду были дворяне. Фото © Shutterstock

Дворяне обычно отличались своей внешностью. Они были высокими, стройными и с благородными чертами лица, хорошей осанкой. Если вы или ваши предки обладают подобными физическими качествами, это может указывать на аристократическое происхождение.

У вас есть собственные владения?

Дворяне имели владения, которые передавались по наследству из поколения в поколение. Если в вашей семье сохранились какие-то имения, загородные дома или даже квартиры в центре города, то это тоже может быть весомым признаком принадлежности к высшему обществу.

Наличие семейных традиций

По каким признакам определить, что вы настоящий дворянин. Фото © Shutterstock

Дворяне часто уделяли большое внимание семейным традициям. Они придавали значение родовым обрядам, которые обычно секретно передавались только родственникам. Сохранились определённые обычаи, которыми до сих пор пользуетесь? Шансы, что в вашем роду были аристократы и дворяне, только что увеличились.