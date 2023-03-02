Режиссёр Мосафир рассказал, как нашёл актёров на главные роли в сериале "Король и Шут"

Сегодня, 2 марта, в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" состоялась долгожданная премьера сериала "Король и Шут". Режиссёр Рустам Мосафир специально не стал придерживаться канонов жанра и представил историю рок-группы как смешение реальных событий и фэнтези. По его словам, на главные роли Андрея Князева (Князя) и Михаила Горшенёва (Горшка) был объявлен всероссийский кастинг, но актёры нашлись на удивление быстро.

"Я просмотрел несколько проб, где кандидаты пытались кривляться, быть похожими на Горшка, но мне было важно, чтобы не вышло шоу двойников. И буквально на пятый день получаю письмо от актёра Константина Плотникова, где он просит посмотреть его пробы. Мне понравились: сходство было, но важно, что в глазах у артиста. Я пригласил его в Москву, он приехал, и в тот же день я его утвердил", — рассказал Мосафир в интервью газете "Метро".

По словам самого актёра, во время подготовки к съёмкам он максимально погрузился в творчество группы. В частности, Плотников постоянно слушал её песни, изучал биографию Горшка, а также пересматривал его интервью. А вот играющий Князя Влад Коноплёв в беседе с журналистами признался, что фанатом "Короля и Шута" никогда не был. Чтобы вжиться в роль, он встретился с Андреем Князевым и проговорил с ним практически обо всём: о детстве, юности, о том, как музыкант оказался в коллективе. Сейчас Коноплёв смело называет себя "частью культовой группы".