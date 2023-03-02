"Я рыдаю, как же это хорошо!": Shaman выпустил "Самый русский хит" и довёл зрителей до слёз

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню "Самый русский хит". Видео опубликовано на ютуб-канале исполнителя.

В ролике артист исполняет композицию под гитару в подъезде. Песня собирает вокруг самых разных людей: курьера, молодую девушку, полицейских, подростка, пожилую женщину.

"Самый русский хит про мою грустную душу,

И сердце пусть болит за тех, кого я не брошу,

Такой я человек — не прячу совесть под кожей,

И этот хит для тех, кто это чувствует тоже", — поёт Shaman.