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2 марта, 10:09

"Я рыдаю, как же это хорошо!": Shaman выпустил "Самый русский хит" и довёл зрителей до слёз

Shaman выпустил клип на песню "Самый русский хит"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню "Самый русский хит". Видео опубликовано на ютуб-канале исполнителя.

В ролике артист исполняет композицию под гитару в подъезде. Песня собирает вокруг самых разных людей: курьера, молодую девушку, полицейских, подростка, пожилую женщину.

"Самый русский хит про мою грустную душу,

И сердце пусть болит за тех, кого я не брошу,

Такой я человек — не прячу совесть под кожей,

И этот хит для тех, кто это чувствует тоже", — поёт Shaman.

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В комментариях к видео пользователи восхитились артистом и его новой песней.

"Каждая песня — до слёз! Благодарим небо за такого талантливого парня! Из Донецка с любовью. Самый любимый наш! Я рыдаю, как же это хорошо! Настоящий патриот! Настоящий мужчина! Настоящий артист. Солнце наше русское, Ярослав, свети нам, освещай нашу Родину искренностью, чистотой, талантом. Спасибо", — поблагодарили комментаторы.

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Shaman выпустил новый клип "Моя Россия", в котором собрал родных

Ранее Лайф писал, что Shaman выступил в Херсонской области и спел вместе со зрителями. Певец спустился со сцены и исполнил вместе с поклонниками песню "Улетай на крыльях ветра".

Обложка ©

YouTube / SHAMAN

Никита Никонов
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