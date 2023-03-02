"Я рыдаю, как же это хорошо!": Shaman выпустил "Самый русский хит" и довёл зрителей до слёз
Shaman выпустил клип на песню "Самый русский хит"
Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню "Самый русский хит". Видео опубликовано на ютуб-канале исполнителя.
В ролике артист исполняет композицию под гитару в подъезде. Песня собирает вокруг самых разных людей: курьера, молодую девушку, полицейских, подростка, пожилую женщину.
"Самый русский хит про мою грустную душу,
И сердце пусть болит за тех, кого я не брошу,
Такой я человек — не прячу совесть под кожей,
И этот хит для тех, кто это чувствует тоже", — поёт Shaman.
В комментариях к видео пользователи восхитились артистом и его новой песней.
"Каждая песня — до слёз! Благодарим небо за такого талантливого парня! Из Донецка с любовью. Самый любимый наш! Я рыдаю, как же это хорошо! Настоящий патриот! Настоящий мужчина! Настоящий артист. Солнце наше русское, Ярослав, свети нам, освещай нашу Родину искренностью, чистотой, талантом. Спасибо", — поблагодарили комментаторы.
Ранее Лайф писал, что Shaman выступил в Херсонской области и спел вместе со зрителями. Певец спустился со сцены и исполнил вместе с поклонниками песню "Улетай на крыльях ветра".
YouTube / SHAMAN