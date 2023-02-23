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23 февраля, 12:16

Shaman выпустил новый клип "Моя Россия", в котором собрал родных

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, в День защитника Отечества выпустил новую песню "Моя Россия". В клипе на композицию артист снял родных — родителей, бабушку и дедушку.

"Часто дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. И как же хорошо хоть ненадолго вернуться в свой родной дом, туда, где ты родился и вырос, где тебя любят и всегда ждут", — заявил исполнитель в клипе.

В новом видео певец приезжает в родной город Новомосковск Тульской области. Там он встречается с родственниками, проводит с ними застолье, рассматривает семейные фотоальбомы и видео из детства.

"Это крик души. Это шок": Shaman покорил сердца россиян монашеским постригом в "Исповеди"

"Это крик души. Это шок": Shaman покорил сердца россиян монашеским постригом в "Исповеди"

Ранее Лайф писал о том, что Shaman выступил с концертом в городе Геническе Херсонской области, где он спустился со сцены и спел вместе со зрителями песню "Улетай на крыльях ветра".

Обложка ©

YouTube / SHAMAN

Илья Суриков
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