Никогда не подбирайте с улицы эти 6 вещей: принести их домой — к беде

Кто из нас не любит посмотреть под ноги в надежде обнаружить что-то ценное или хотя бы интересное? И одно дело — любоваться находкой издалека, а другое — взять в руки. Те, кто увлекается эзотерикой, настоятельно рекомендуют с земли ничего не поднимать и не нести домой. Это может отразиться как на вашей карме, так и на здоровье. Есть особо опасные предметы, которые никогда нельзя подбирать. Встретив их на пути, лучше отойти подальше.

Драгоценности

Одними из самых опасных находок для человека могут быть драгоценности. Лежащие под ногами кольца, браслеты, серьги или даже ожерелья подбирать не стоит. Потому что энергетика предыдущего хозяина с лёгкостью переберётся на вас. А узнать судьбу, помыслы или даже историю появления украшения у прошлого владельца невозможно. Стоит ли симпатичное колечко ваших здоровья и счастливого будущего? Такие вещи отлично запоминают проклятия и передают их.

Самодельные предметы

Подбирать и нести в дом найденные на улице хендмейд вещи очень опасно. Фото © Freepik

В наше время мало кто уже мастерит поделки для детей в качестве игрушек. Потому, найдя на земле странные плюшевые безделушки или деревянные, тряпичные, соломенные куклы, не спешите умиляться и брать предмет в руки. Скорее всего, перед вами магический артефакт, который оказался на улице намеренно. Кто-то вполне мог с помощью такой поделки избавить своё жилище от негатива и всего плохого, что мешало счастливо жить. Разве вы хотите эти беды забрать себе?

Часы

Они считаются худшим подарком. Но почему нельзя дарить часы? По поверьям, отношения возлюбленных в ближайшее время прекратятся. А если вещицу преподнесли людям постарше, механизм якобы может остановиться и предречь час конца. По этим же причинам носить или даже трогать найденные на улице часики не рекомендуется: вдруг с их предыдущим хозяином случилась нехорошая история? Вам она тоже может передаться.

Иглы и булавки

Иголки, гвозди, булавки — именно эти предметы чаще всего используются в магических ритуалах. Причём далеко не светлых. Заряженная негативом вещь может запросто передать проклятие или сглаз на любопытного человека, рискнувшего к ней прикоснуться. Колдуны и ведьмы могут нарочно выбирать красивые булавки или забивать в необычных местах гвозди. Таким образом они строят ловушки для самых любопытных.

Монеты

Лучше не подбирать лежащие на земле монеты, особенно на перекрёстках. Фото © Shutterstock

Очень трудно устоять и не поднять монетку, лежащую перед вами. Это же деньги, копейка рубль бережёт. Но всё же лучше этого не делать. Отличить потерянный червонец от намеренно выкинутого вы не сможете, зато рискуете подхватить болезни и несчастья. С помощью особых ритуалов монетами откупаются от болячек. Потому опаснее всего деньги, лежащие на перекрёстке — в месте, где заключают договор с демонами.

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