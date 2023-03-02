Клава Кока подогрела слухи о том, что может стать новой ведущей шоу "Давай поженимся!"

Фанаты певицы Клавы Коки подозревают, что она может стать новой ведущей программы "Давай поженимся". Всё из-за свежего фото артистки, которое она опубликовала в соцсетях.

Певица Клава Кока и сваха Роза Сябитова в студии программы "Давай поженимся!". Фото © Telegram / Клава Кока

На фотографии Клава Кока и известная сваха Роза Сябитова сидят на фоне декораций известного шоу. "Давай поженимся 2.0?" — так певица подписала снимок.

Предположения об участии артистки в проекте подогревают и заявления Сябитовой о том, что в программу нужно добавить новую ведущую, которая станет голосом молодёжи. Она предложила на эту роль Клаву Коку, которая позитивно оценила идею у себя в соцсетях.

Некоторые подписчики певицы также предполагают, что она появится в известном шоу в качестве участницы и будет искать себе жениха. На данный момент программа не выходит в эфире Первого канала, её показ приостановили с февраля прошлого года. Официальных заявлений о запуске пока не было.