В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки

Концерт певицы Клавы Коки в Самаре отменён по техническим причинам, говорится в сообщении на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте". Выступление было запланировано на 28 февраля.

"Уважаемые друзья! К большому сожалению, концерт Клавы Коки 28 февраля отменён по техническим причинам. Приносим свои извинения", — говорится в объявлении.

Организаторы уточнили, что тем, кто купил билеты на концерт онлайн, средства вернутся на счёт в течение 30 дней. Также можно поменять билеты на концерт Клавы Коки в Саратове, который состоится 27 февраля.