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22 февраля, 18:09

В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки

Концерт Клавы Коки в Самаре 28 февраля был отменён по техническим причинам

<p>Клава Кока. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев</p>

Клава Кока. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Концерт певицы Клавы Коки в Самаре отменён по техническим причинам, говорится в сообщении на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте". Выступление было запланировано на 28 февраля.

"Уважаемые друзья! К большому сожалению, концерт Клавы Коки 28 февраля отменён по техническим причинам. Приносим свои извинения", — говорится в объявлении.

Организаторы уточнили, что тем, кто купил билеты на концерт онлайн, средства вернутся на счёт в течение 30 дней. Также можно поменять билеты на концерт Клавы Коки в Саратове, который состоится 27 февраля.

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Ранее Лайф писал, что певица Ваенга отменила концерты в шести городах России из-за ларингита. Она напомнила, что ранее уже пыталась выступать на сцене с этим заболеванием, однако только расстроила публику.

Ирина Фальке
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