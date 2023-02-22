В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки
Концерт Клавы Коки в Самаре 28 февраля был отменён по техническим причинам
Клава Кока. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Концерт певицы Клавы Коки в Самаре отменён по техническим причинам, говорится в сообщении на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте". Выступление было запланировано на 28 февраля.
"Уважаемые друзья! К большому сожалению, концерт Клавы Коки 28 февраля отменён по техническим причинам. Приносим свои извинения", — говорится в объявлении.
Организаторы уточнили, что тем, кто купил билеты на концерт онлайн, средства вернутся на счёт в течение 30 дней. Также можно поменять билеты на концерт Клавы Коки в Саратове, который состоится 27 февраля.
Ранее Лайф писал, что певица Ваенга отменила концерты в шести городах России из-за ларингита. Она напомнила, что ранее уже пыталась выступать на сцене с этим заболеванием, однако только расстроила публику.