Ваенга отменила концерты в шести городах России из-за ларингита
Певица Елена Ваенга. Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Певица Елена Ваенга объявила об отмене грядущих концертов в шести городах России: Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Воронеже, Таганроге и Липецке. Виной тому ларингит. Она напомнила, что ранее уже пыталась выступать на сцене с этим заболеванием, однако только расстроила публику.
"Уже был опыт, когда выходила на сцену, и мне много писали о разочаровании. Я живой человек, так произошло. Вчера пела один концерт. Было очень стыдно перед зрителем, но назад дороги не было. Я ничего не делала, чтобы заболеть. Вокалист не может петь, если у него сломан голос. Надеюсь на понимание", — написала она в одной из социальных сетей и пообещала провести концерты после 20 марта.
Лайф писал, что группа "Мумий Тролль" отменила концерты, которые должны были пройти в России с 10 по 18 марта. Речь идёт о выступлениях в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.