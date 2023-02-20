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20 февраля, 18:44

Ваенга отменила концерты в шести городах России из-за ларингита

<p>Певица Елена Ваенга. Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Певица Елена Ваенга. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Певица Елена Ваенга объявила об отмене грядущих концертов в шести городах России: Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Воронеже, Таганроге и Липецке. Виной тому ларингит. Она напомнила, что ранее уже пыталась выступать на сцене с этим заболеванием, однако только расстроила публику.

"Уже был опыт, когда выходила на сцену, и мне много писали о разочаровании. Я живой человек, так произошло. Вчера пела один концерт. Было очень стыдно перед зрителем, но назад дороги не было. Я ничего не делала, чтобы заболеть. Вокалист не может петь, если у него сломан голос. Надеюсь на понимание", написала она в одной из социальных сетей и пообещала провести концерты после 20 марта.

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Лайф писал, что группа "Мумий Тролль" отменила концерты, которые должны были пройти в России с 10 по 18 марта. Речь идёт о выступлениях в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.

Матвей Константинов
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