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16 февраля, 12:26

Клава Кока допустила уход из Black Star и завершение музыкальной карьеры

<p>Клава Кока. Фото © <a href="https://t.me/klavacoca/1556" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / klavacoca</a></p>

Клава Кока. Фото © T.me / klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, задумалась о завершении музыкальной карьеры и не хочет продлевать контракт с лейблом Black Star. Об этом она рассказала во время шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" на телеканале "Россия-1".

"Я пока не знаю. Может быть, мы будем продлевать контракт, возможно, нет. Может быть, я посчитаю нужным и захочу вообще уйти в другую сферу, например воспитывать детей", — поделилась исполнительница.

Клава Кока добавила, что подобные мысли ей помогает отгонять гендиректор Black Star Павел Курьянов, который постоянно напоминает певице о её плотном графике выступлений.

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Ранее движение "Зов народа" попросило СКР проверить песни Клавы Коки на угрозу нацбезопасности. В них увидели попытку разрушить традиционные ценности, а также нашли пропаганду алкоголя, насилия, ненормативной лексики, разврата и распущенного, безответственного образа жизни.

Татьяна Миссуми
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