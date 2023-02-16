Клава Кока допустила уход из Black Star и завершение музыкальной карьеры

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, задумалась о завершении музыкальной карьеры и не хочет продлевать контракт с лейблом Black Star. Об этом она рассказала во время шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" на телеканале "Россия-1".

"Я пока не знаю. Может быть, мы будем продлевать контракт, возможно, нет. Может быть, я посчитаю нужным и захочу вообще уйти в другую сферу, например воспитывать детей", — поделилась исполнительница.

Клава Кока добавила, что подобные мысли ей помогает отгонять гендиректор Black Star Павел Курьянов, который постоянно напоминает певице о её плотном графике выступлений.