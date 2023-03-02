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2 марта, 12:30

Женщин с этими именами мужчины помнят всю жизнь

Одни дамочки отличаются взрывным характером, другие — страстью или чуткостью. Будет ли мужчина жалеть о разрыве или облегчённо выдохнет после расставания, неважно. Ведь всё равно будет помнить.

Характер и повадки представительниц прекрасного пола могут как привлекать, так и отталкивать парней. Но не стоит забывать, что и имя девушки тоже несёт в себе особую энергетику, что не может не повлиять на судьбу. Например, некоторые барышни из-за этого навсегда будут лишены женского счастья, а другие, наоборот, выйдут замуж и решат этим все свои проблемы. Но с мадам, о которых расскажем сегодня, всё куда сложнее. Вне зависимости от произведённого впечатления, женщины с этими именами своим мужчинам запомнятся на всю жизнь.

Женское имя Адель

Женщина по имени Адель может оказаться для мужчины настоящим наказанием, если тот не угодит. Фото © Shutterstock

Женщина по имени Адель может оказаться для мужчины настоящим наказанием, если тот не угодит. Фото © Shutterstock

Имя Адель наделяет хозяйку очень непростым нравом. Женщина может быть как доброй и нежной со своим кавалером, так и мстительной и злопамятной. Всё зависит от того, получает ли дамочка в отношениях желаемое. Если нет, Адель припомнит мужу все промахи за последнюю неделю. Постарается сыграть в жертву и прикинется самой несчастной на свете. А если носительница имени вполне довольна тем, что имеет, то для любимого будет готова и горы свернуть.

Имя Мария

Какой характер у женщины по имени Мария. Фото © Shutterstock

Какой характер у женщины по имени Мария. Фото © Shutterstock

Повезло тем мужчинам, кто хотя бы раз в жизни состоял в романтических отношениях с Машей. Характер у женщины такой, что она идеально подходит на роль супруги, а потом и матери. Добрая, ласковая, заботливая и понимающая. Мария всегда готова помочь близким, поддержать или попробовать разобраться в сложной ситуации, поделившись советом. Однако никогда лезть со своим уставом в чужой монастырь не станет, а вежливо поинтересуется, хотят ли слышать её скромное мнение.

Анна

Женщина по имена Анна надолго запомнится своим мужчинам. Фото © Shutterstock

Женщина по имена Анна надолго запомнится своим мужчинам. Фото © Shutterstock

Первое впечатление о женщине по имени Анна может быть неверным. Мужчина легко обманется, думая, что перед ним личность скромная и покорная. Но на самом деле дамочка, которую так назвали, просто не привыкла открываться первым встречным. Аня сначала прощупает почву и притворится милашкой. А потом, если пожелает начать отношения с ухажёром, окажется либо кошмарным сном, либо самым прекрасным мгновением в жизни мужчины.

Женщина по имени Сабина

Непредсказуемость и желание всё контролировать — отличительные черты характера женщины по имени Сабина. Фото © Shutterstock

Непредсказуемость и желание всё контролировать — отличительные черты характера женщины по имени Сабина. Фото © Shutterstock

Носительница этого имени отличается непредсказуемостью характера и стремлением стать лидером. Сабина не подчиняется и часто спорит с мужчиной, отстаивая свою независимость даже в романтических отношениях. Такая женщина строптива и хочет власти, добиться успеха и завоевать авторитет. Ей не столько важна сама карьера, сколько возможность хоть кем-то управлять. Обладательница имени Сабина расчётлива, трудолюбива и умна.

Эти имена носят женщины с завышенной самооценкой, которых мужчины боятся как огня

Эти имена носят женщины с завышенной самооценкой, которых мужчины боятся как огня

Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова
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