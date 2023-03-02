Вы до сих пор не знали, как их зовут: 7 популярных российских звёзд, живущих под псевдонимами

Как писатели и художники, артисты и звёзды шоубиза часто выбирают для себя псевдоним, который потом становится их визитной карточкой. Важно, чтобы он быстро запоминался, хорошо звучал и в целом привлекал к себе внимание. Одни популярные российские знаменитости выбрали прозвище, стесняясь рассказать о себе, других придумать сценическое имя заставили чуть ли не насильно. Как же в итоге зовут тех, кто каждый день у нас на слуху?

Настасья Самбурская

Знаменитую актрису Настасью Самбурскую зовут не совсем так, как мы привыкли её называть. На самом деле девушка выступает под сценическим именем. Фото © T.me / samburskaya_tg

По паспорту знаменитая актриса Терехова, а зовут её Анастасия. Необычную фамилию Самбурская взяла нарочно, чтобы было легко выделяться из толпы и привлекать внимание. К тому же, как рассказывала сама Настасья, у неё всю жизнь были достаточно натянутые отношения с семьёй и родственниками. А таким образом знаменитость отреклась от прошлого.

Влад Сташевский

Влад Сташевский — это тоже псевдоним, специально придуманный продюсером для начинающего артиста. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Возможно, вы удивитесь, но Влад Сташевский по паспорту Вячеслав Твердохлебов. Изначально мужчина должен был унаследовать фамилию Грончак, как и у его отца. Но тот умер, когда сыну не было и двух лет. Поэтому мать певца дала ему свою фамилию — Твердохлебов. А во время кастингов и проб начинающий артист познакомился со своим будущим продюсером. Именно он и настоял на выборе другого сценического имени. Так и появился Влад Сташевский.

Маша Малиновская

Модель и телеведущая Маша Малиновская на самом деле оказалась Мариной Садковой. На выборе псевдонима тоже настоял продюсер. Фото © ТАСС / Ura.ru / DARIA_POPOVA

Похожая ситуация произошла и со знаменитой моделью и ведущей Машей Малиновской. Перед тем как утвердить будущую звезду на "Муз-ТВ", продюсер настоятельно попросил придумать девушке сценическое имя. В голову пришли варианты имени и фамилии знаменитых актрис, которые начинались на одну и ту же букву. Так Марина Садкова стала Машей Малиновской.

Валя Karna.val

Популярная певица и востребованный тиктокер Валя Karna.val тоже выступает под псевдонимом, чтобы её легче было запомнить. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Одной из самых знаменитых тиктокеров в России считается Валя Карнавал. 21-летняя девушка уже успела попробовать себя в видеоблогинге, актёрстве и, конечно же, пении. В октябре 2020 года Валя попала в список Forbs, оказавшись на пятом месте и став одним из самых высокооплачиваемых тиктокеров страны. Но как на самом деле зовут знаменитость? Так же, а вот фамилия — вымысел. Настоящая Валя по паспорту Валентина Карнаухова.

Slava Marlow

Слава оказался не таким простым парнем, как все думали. Его имя — всего лишь сценический псевдоним. Фото © T.me / slavamarlow

Мир очень быстро узнал про талантливого и юного композитора, пишущего свои биты под сценическим именем Slava Marlow, благодаря его дружбе с Моргенштерном*. Например, первый сольный трек "Снова я напиваюсь" лидировал во многих музыкальных хит-парадах. Но стал бы Артём Готлиб таким популярным, выпустив песню под реальным именем?

Клава Кока

Яркая и позитивная Клава Кока тоже не стала исключением, когда придумала себе это имя для сцены. Фото © T.me / klavacoca

Знаменитая на сегодняшний день молодая и харизматичная Клава давно уже стала кумиром молодёжи. А как зовут девушку на самом деле? Вроде, звучит сценическое имя так, словно певица родилась с ним. К сожалению, только половина из этого правда. На самом деле Клава Кока — это Клавдия Высокова.

Maruv

Сексуальная и талантливая Maruv как-то рассказала, что это имя пришло ей во сне. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Страстная и запоминающаяся певица и танцовщица Maruv известна не только чувственными текстами песен, но и сексуальными нарядами для выступлений. Но что означает её сценическое имя и как оно придумалось? Подробностей Анна Курсун не раскрывает, лишь то, что псевдоним ей приснился.