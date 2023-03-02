Газманов рассказал о дорогой сердцу вещице, которая осталась в его квартире в Латвии

Народный артист России Олег Газманов с осени 2022 года пытается найти покупателя на свою квартиру в Латвии. По словам 71-летнего артиста, из-за запрета на въезд россиян недвижимость в прибалтийской республике подешевела в три раза, но даже за эти деньги никто не спешит обзаводиться жилыми метрами. При этом в квартире осталась дорогая его сердцу вещь.

"Квартира сейчас стала стоить в три раза дешевле. Но даже за эти деньги её никто не хочет смотреть. Там на кухне осталась бутылка хорошего алкоголя 1951 года выпуска. Надо будет попросить кого-то из лояльных латышей, чтобы мне её привезли", — отметил Газманов в беседе с порталом Prozvezd.

Певец считает, что продать квартиру ему запрещают власти Латвии из-за опасений, что вырученные деньги он передаст на поддержку российской СВО. Тем не менее, по его словам, заморозить недвижимость государство попросту не может, так как это не предусмотрено законодательством. Сложившуюся ситуацию Газманов называет "странной", но верит, что сумеет разрешить её, а пока он вынужден исправно платить за коммуналку.