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2 марта, 13:59

Лайф публикует видео с места ДТП с участием телеведущей Ларисы Вербицкой

Появилось видео с места ДТП с участием телеведущей Ларисы Вербицкой

<p>Автомобиль Ларисы Вербицкой оказался повреждён в результате ДТП. Фото © LIFE</p>

Автомобиль Ларисы Вербицкой оказался повреждён в результате ДТП. Фото © LIFE

В результате ДТП с КамАЗом автомобиль телеведущей Ларисы Вербицкой оказался повреждён, но обошлось без значительных дефектов.

Место ДТП с участием Ларисы Вербицкой. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появились кадры с места аварии. Судя по ним, автомобиль Вербицкой Genesis находился перед грузовиком. КамАЗ со снегом в кузове стоит позади иномарки. На задней левой двери машины телеведущей видны вмятина и потёртость. Внутри машины её ожидает небольшая собака.

Вербицкая в ответ на вопрос корреспондента Лайфа о причинах аварии и состоянии здоровья попросила оставить её и не стала комментировать случившееся.

Лариса Вербицкая не стала комментировать обстоятельства ДТП со своим участием. Видео © LIFE

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Ранее Лайф писал о том, что российская телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с грузовиком в Москве. Сама она рассказала, что в результате случившегося обошлось без пострадавших.

Илья Суриков
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