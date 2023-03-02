Лайф публикует видео с места ДТП с участием телеведущей Ларисы Вербицкой
Появилось видео с места ДТП с участием телеведущей Ларисы Вербицкой
Автомобиль Ларисы Вербицкой оказался повреждён в результате ДТП. Фото © LIFE
В результате ДТП с КамАЗом автомобиль телеведущей Ларисы Вербицкой оказался повреждён, но обошлось без значительных дефектов.
Место ДТП с участием Ларисы Вербицкой. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появились кадры с места аварии. Судя по ним, автомобиль Вербицкой Genesis находился перед грузовиком. КамАЗ со снегом в кузове стоит позади иномарки. На задней левой двери машины телеведущей видны вмятина и потёртость. Внутри машины её ожидает небольшая собака.
Вербицкая в ответ на вопрос корреспондента Лайфа о причинах аварии и состоянии здоровья попросила оставить её и не стала комментировать случившееся.
Лариса Вербицкая не стала комментировать обстоятельства ДТП со своим участием. Видео © LIFE
Ранее Лайф писал о том, что российская телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с грузовиком в Москве. Сама она рассказала, что в результате случившегося обошлось без пострадавших.