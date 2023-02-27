"Северсталь" не стала наказывать хоккеиста Вовченко из-за наезда его жены на Porsche на ребёнка
Хоккеиста "Северстали" Даниила Вовченко не стали отстранять от тренировок из-за ДТП его жены
Даниил Вовченко с супругой Яной. Фото © SHOT
"Северсталь" не имеет никакого отношения к ДТП с участием Яны Вовченко-Александровой — жены хоккеиста Даниила Вовченко, заявил директор хоккейного клуба Николай Канаков. По его словам, спортсмен продолжает тренировки.
"Это личное дело жены и игрока, клуб не имеет никакого отношения к этому, игрок продолжает тренировки, остальное без комментариев", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, Яна Вовченко-Александрова за рулём Porsche Macan сбила ребёнка на пешеходном переходе в Череповце. ДТП произошло на улице Батюшкова, момент снял видеорегистратор. Сама автоледи обвинила в аварии другого водителя, который решил заехать во двор и перегородил ей обзор. Позже выяснилось, что она регулярно получает штрафы.