"Северсталь" не стала наказывать хоккеиста Вовченко из-за наезда его жены на Porsche на ребёнка

"Северсталь" не имеет никакого отношения к ДТП с участием Яны Вовченко-Александровой — жены хоккеиста Даниила Вовченко, заявил директор хоккейного клуба Николай Канаков. По его словам, спортсмен продолжает тренировки.

"Это личное дело жены и игрока, клуб не имеет никакого отношения к этому, игрок продолжает тренировки, остальное без комментариев", — сказал он в беседе с РИА "Новости".