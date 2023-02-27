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27 февраля, 15:22

"Северсталь" не стала наказывать хоккеиста Вовченко из-за наезда его жены на Porsche на ребёнка

Хоккеиста "Северстали" Даниила Вовченко не стали отстранять от тренировок из-за ДТП его жены

<p>Даниил Вовченко с супругой Яной. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48710" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Даниил Вовченко с супругой Яной. Фото © SHOT

"Северсталь" не имеет никакого отношения к ДТП с участием Яны Вовченко-Александровой — жены хоккеиста Даниила Вовченко, заявил директор хоккейного клуба Николай Канаков. По его словам, спортсмен продолжает тренировки.

"Это личное дело жены и игрока, клуб не имеет никакого отношения к этому, игрок продолжает тренировки, остальное без комментариев", сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, Яна Вовченко-Александрова за рулём Porsche Macan сбила ребёнка на пешеходном переходе в Череповце. ДТП произошло на улице Батюшкова, момент снял видеорегистратор. Сама автоледи обвинила в аварии другого водителя, который решил заехать во двор и перегородил ей обзор. Позже выяснилось, что она регулярно получает штрафы.

Матвей Константинов
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