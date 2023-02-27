Адвокат рассказал, что грозит сбившей ребёнка жене хоккеиста "Северстали"

Жена игрока ХК "Северсталь" Даниила Вовченко, сбившая ребёнка на автомобиле Porsche Macan в Череповце, избежит уголовного наказания. Такое мнение высказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с "Газетой.ru".

"Об уголовной ответственности здесь речь не идёт совсем. Статья 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за дорожно-транспортные происшествия, включает в себя только те случаи, когда пострадавший получил тяжкий вред здоровью либо умер из-за полученных повреждений", — объяснил Калинов.

По словам юриста, так как у пострадавшей школьницы нет переломов, речь идёт о среднем вреде здоровью. Следовательно, супруге хоккеиста грозит только административная ответственность по статье 20.18 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух с половиной тысяч рублей.