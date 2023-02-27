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27 февраля, 11:22

Адвокат рассказал, что грозит сбившей ребёнка жене хоккеиста "Северстали"

Адвокат Калинов: Жена хоккеиста череповецкой "Северстали" Вовченко избежит уголовного наказания

Жена игрока ХК "Северсталь" Даниила Вовченко, сбившая ребёнка на автомобиле Porsche Macan в Череповце, избежит уголовного наказания. Такое мнение высказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с "Газетой.ru".

"Об уголовной ответственности здесь речь не идёт совсем. Статья 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за дорожно-транспортные происшествия, включает в себя только те случаи, когда пострадавший получил тяжкий вред здоровью либо умер из-за полученных повреждений", — объяснил Калинов.

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По словам юриста, так как у пострадавшей школьницы нет переломов, речь идёт о среднем вреде здоровью. Следовательно, супруге хоккеиста грозит только административная ответственность по статье 20.18 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух с половиной тысяч рублей.

Как сообщал Лайф, жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко сбила ребёнка на пешеходном переходе. Всё случилось на улице Батюшкова, момент аварии снял видеорегистратор. На кадрах видно, что одна машина останавливается, чтобы пропустить пешеходов — дедушку с внучкой, однако затем в них внезапно влетает зелёный автомобиль Porsche Macan, принадлежащий 28-летней Яне Вовченко-Александровой.

Обложка ©

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