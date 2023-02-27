Жена хоккеиста "Северстали" сбила ребёнка на пешеходном переходе в Череповце

Жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко сбила ребёнка на пешеходном переходе. Подробности инцидента узнал SHOT.

Регистратор снял момент аварии с женой хоккеиста "Северстали" Яной Вовченко. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло в Череповце на улице Батюшкова. 28-летняя Яна Вовченко влетела в пешеходов, когда те переходили дорогу. На записи регистратора видно, как одна машина останавливается, чтобы их пропустить, однако будто из ниоткуда вылетает зелёный Porsche Macan и на скорости врезается в дедушку с внучкой.

В итоге пятиклассницу увезли в больницу. Врачи диагностировали у неё ушибы головы и ног, после чего отпустили домой. К счастью, 65-летний мужчина не пострадал: его машина не задела. Теперь выясняется, в каком состоянии Яна Вовченко находилась за рулём в момент аварии.