Жена хоккеиста "Северстали" сбила ребёнка на пешеходном переходе в Череповце
Зелёный Porsche Macan, на котором жена хоккеиста "Северстали" сбила девочку на зебре. Фото © УМВД России по Вологодской области / VK / Яна Вовченко-Александрова
Жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко сбила ребёнка на пешеходном переходе. Подробности инцидента узнал SHOT.
Регистратор снял момент аварии с женой хоккеиста "Северстали" Яной Вовченко. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло в Череповце на улице Батюшкова. 28-летняя Яна Вовченко влетела в пешеходов, когда те переходили дорогу. На записи регистратора видно, как одна машина останавливается, чтобы их пропустить, однако будто из ниоткуда вылетает зелёный Porsche Macan и на скорости врезается в дедушку с внучкой.
В итоге пятиклассницу увезли в больницу. Врачи диагностировали у неё ушибы головы и ног, после чего отпустили домой. К счастью, 65-летний мужчина не пострадал: его машина не задела. Теперь выясняется, в каком состоянии Яна Вовченко находилась за рулём в момент аварии.
Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП, произошедшем в Московской области. В Королёве водитель Nissan влетел в двух детей, переходивших дорогу. От полученных травм 12-летняя девочка скончались на месте до приезда скорой, а мальчик умер в больнице, врачи не смогли его спасти.