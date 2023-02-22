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21 февраля, 21:45

Водитель иномарки насмерть сбил двух детей в подмосковном Королёве

<p>Автомобиль, насмерть сбивший двух детей. Обложка © LIFE</p>

Автомобиль, насмерть сбивший двух детей. Обложка © LIFE

Жуткая трагедия произошла в подмосковном Королёве вечером 21 февраля, когда водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку, переходивших дорогу, после чего врезался в остановку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, за рулём "ниссана" находился 37-летний мужчина.

"В результате происшествия 12-летняя девочка погибла на месте, мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, впоследствии он скончался", говорится в сообщении.

Остановка, в которую врезался водитель после того, как насмерть сбил детей. Фото © LIFE

Остановка, в которую врезался водитель после того, как насмерть сбил детей. Фото © LIFE

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Юлия Коновалова
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