Водитель иномарки насмерть сбил двух детей в подмосковном Королёве

Жуткая трагедия произошла в подмосковном Королёве вечером 21 февраля, когда водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку, переходивших дорогу, после чего врезался в остановку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, за рулём "ниссана" находился 37-летний мужчина.

"В результате происшествия 12-летняя девочка погибла на месте, мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, впоследствии он скончался", — говорится в сообщении.

Остановка, в которую врезался водитель после того, как насмерть сбил детей. Фото © LIFE

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.