Ребёнок и трое взрослых погибли в жутком "огненном" ДТП под Выборгом
В Ленобласти четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей
В Выборгском районе Ленинградской области четыре человека, в том числе ребёнок, стали жертвами автомобильной аварии. Там на трассе столкнулись две легковые машины.
Фото © Прокуратура Ленинградской области
"Установлено, что 19.02.2023 на участке дороги между городом Выборг и пос. Советский Выборгского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два автомобиля", — говорится в сообщении Прокуратуры Ленинградской области.
Фото © Прокуратура Ленинградской области
В региональном главке МЧС уточнили, что информация об аварии поступила в 20:40. Пожарные потушили автомобиль, который загорелся после столкновения. РИА "Новости" уточняет, что погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
А на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, в районе Горячего Ключа, произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и грузовика. В результате пострадали 8 человек, среди них — ребёнок.
Прокуратура Ленинградской области