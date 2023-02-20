Ребёнок и трое взрослых погибли в жутком "огненном" ДТП под Выборгом

В Выборгском районе Ленинградской области четыре человека, в том числе ребёнок, стали жертвами автомобильной аварии. Там на трассе столкнулись две легковые машины.

Фото © Прокуратура Ленинградской области

"Установлено, что 19.02.2023 на участке дороги между городом Выборг и пос. Советский Выборгского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два автомобиля", — говорится в сообщении Прокуратуры Ленинградской области.

Фото © Прокуратура Ленинградской области

В региональном главке МЧС уточнили, что информация об аварии поступила в 20:40. Пожарные потушили автомобиль, который загорелся после столкновения. РИА "Новости" уточняет, что погибли четыре человека, в том числе ребёнок.