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16 февраля, 07:10

Не менее семи пассажиров пострадали и один погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Ингушетии

В Ингушетии на трассе перевернулся рейсовый автобус

<p>Последствия ДТП с рейсовым автобусом на ФАД "Кавказ". Фото <a href="https://t.me/mchsri06/1433" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Республики Ингушетия </a></p>

Последствия ДТП с рейсовым автобусом на ФАД "Кавказ". Фото МЧС Республики Ингушетия

В Ингушетии перевернулся рейсовый автобус Краснодар – Махачкала, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Последствия ДТП с рейсовым автобусом на ФАД "Кавказ". Фото © МЧС Республики Ингушетия

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло на ФАД "Кавказ". По предварительным данным, в результате аварии погиб как минимум один человек, ещё семеро получили ранения разной степени тяжести. Детей среди них нет.

Деблокировка пострадавших и ликвидация последствий осуществлялись силами и средствами поисково-спасательного отряда "Эрзи". На место были направлены три человека и одна единица техники, уточнили в МЧС. Пострадавшие доставлены в Центральную республиканскую клиническую больницу города Сунжа. Теперь выясняются причины и обстоятельства аварии.

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Николь Вербер
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