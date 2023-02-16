Не менее семи пассажиров пострадали и один погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Ингушетии
В Ингушетии на трассе перевернулся рейсовый автобус
Последствия ДТП с рейсовым автобусом на ФАД "Кавказ". Фото МЧС Республики Ингушетия
В Ингушетии перевернулся рейсовый автобус Краснодар – Махачкала, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Последствия ДТП с рейсовым автобусом на ФАД "Кавказ". Фото © МЧС Республики Ингушетия
Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло на ФАД "Кавказ". По предварительным данным, в результате аварии погиб как минимум один человек, ещё семеро получили ранения разной степени тяжести. Детей среди них нет.
Деблокировка пострадавших и ликвидация последствий осуществлялись силами и средствами поисково-спасательного отряда "Эрзи". На место были направлены три человека и одна единица техники, уточнили в МЧС. Пострадавшие доставлены в Центральную республиканскую клиническую больницу города Сунжа. Теперь выясняются причины и обстоятельства аварии.
Ранее Лайф сообщал о массовом ДТП с участием автобуса и маршрутки в Астрахани. В результате аварии пострадали трое взрослых, а также ребёнок.