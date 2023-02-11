Два человека погибли в жутком ДТП на трассе в Новгородской области

В Новгородской области произошла жуткая авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ГИБДД "Новгородский".

"На 542-м километре СПАД М-11 "Нева" Новгородского района произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого два человека погибли", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, молодой человек 1991 года рождения за рулём кроссовера "Ниссан-Пасфиндер" по неизвестной причине столкнулся со стоявшей в зоне отдыха фурой. После удара автомобиль по инерции продолжил движение, из-за чего впечатался в другой стоявший неподалёку большегруз. В результате ДТП водитель и пассажир японской иномарки скончались на месте происшествия до приезда медиков. На фото видно, что легковушка получила значительные повреждения: у неё фактически уничтожена вся задняя и передняя части.

Кадр с места смертельной аварии на трассе в Новгородской области. Фото © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"