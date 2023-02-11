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11 февраля, 18:59

Два человека погибли в жутком ДТП на трассе в Новгородской области

<p>Кадр с места смертельной аварии на трассе в Новгородской области. Фото © VK / <a href="https://vk.com/public48118526" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Отдел ГИБДД "Новгородский"</a></p>

Кадр с места смертельной аварии на трассе в Новгородской области. Фото © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

В Новгородской области произошла жуткая авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ГИБДД "Новгородский".

"На 542-м километре СПАД М-11 "Нева" Новгородского района произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого два человека погибли", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, молодой человек 1991 года рождения за рулём кроссовера "Ниссан-Пасфиндер" по неизвестной причине столкнулся со стоявшей в зоне отдыха фурой. После удара автомобиль по инерции продолжил движение, из-за чего впечатался в другой стоявший неподалёку большегруз. В результате ДТП водитель и пассажир японской иномарки скончались на месте происшествия до приезда медиков. На фото видно, что легковушка получила значительные повреждения: у неё фактически уничтожена вся задняя и передняя части.

Кадр с места смертельной аварии на трассе в Новгородской области. Фото © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

Кадр с места смертельной аварии на трассе в Новгородской области. Фото © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

Машина больницы попала в ДТП при перевозке пациентов на гемодиализ, погибло четверо

Машина больницы попала в ДТП при перевозке пациентов на гемодиализ, погибло четверо

Ранее Лайф писал, что в ДТП со школьным автобусом на Сахалине пострадали пятеро детей и двое взрослых. Ученики были доставлены в районную больницу для осмотра у хирурга и травматолога, также помощь оказывали местные психологи.

Наталья Исакова
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