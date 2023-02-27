Жена хоккеиста "Северстали" оправдалась за сбитого ребёнка и пожаловалась на "наговоры"

Жена нападающего ХК "Северсталь" Даниила Вовченко, ранее сбившая ребёнка на Porsche Macan в Череповце, заявила, что сделала это не по своей вине. В беседе с SHOT Яна Вовченко-Александрова отметила, что ей якобы закрыл обзор автомобиль, притормозивший перед пешеходами.

По её словам, то самое авто резко решило заехать во двор и из-за этого она не увидела девочку с дедушкой. Яна утверждает, что затем она попыталась съехать на обочину, чтобы минимизировать удар. Говоря о сбитой пятикласснице, супруга хоккеиста сказала, что её она "никак не покалечила, не раздавила, ничего такого. Та просто упала на попу".

После ДТП пользователи соцсетей обвинили Вовченко-Александрову в том, что она ведёт себя на дорогах по-хамски и уже попадала в аварии. Сама женщина заявляет, что она образцовый водитель, а сплетни недоброжелатели распускают, потому что в Череповце не любят людей, "у которых есть деньги", и теперь на неё тоже наговаривают. К слову, окладная часть зарплаты хоккеиста Вовченко составляет 30 миллионов рублей.

Дедушка пострадавшей в беседе с Лайфом рассказал, что внучка сейчас находится дома, лежит. Предварительно, переломов у школьницы нет. Также мужчина пока не знает, будет ли семья предъявлять какие-либо претензии к жене хоккеиста.