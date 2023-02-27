Жена хоккеиста "Северстали" оправдалась за сбитого ребёнка и пожаловалась на "наговоры"
Жена хоккеиста череповецкой "Северстали" Вовченко заявила, что сбила ребёнка не по своей вине
Жена хоккеиста череповецкой "Северстали" Вовченко и момент ДТП с её участием. Фото © VK / beauty_pm35, © Скрин видео SHOT
Жена нападающего ХК "Северсталь" Даниила Вовченко, ранее сбившая ребёнка на Porsche Macan в Череповце, заявила, что сделала это не по своей вине. В беседе с SHOT Яна Вовченко-Александрова отметила, что ей якобы закрыл обзор автомобиль, притормозивший перед пешеходами.
По её словам, то самое авто резко решило заехать во двор и из-за этого она не увидела девочку с дедушкой. Яна утверждает, что затем она попыталась съехать на обочину, чтобы минимизировать удар. Говоря о сбитой пятикласснице, супруга хоккеиста сказала, что её она "никак не покалечила, не раздавила, ничего такого. Та просто упала на попу".
После ДТП пользователи соцсетей обвинили Вовченко-Александрову в том, что она ведёт себя на дорогах по-хамски и уже попадала в аварии. Сама женщина заявляет, что она образцовый водитель, а сплетни недоброжелатели распускают, потому что в Череповце не любят людей, "у которых есть деньги", и теперь на неё тоже наговаривают. К слову, окладная часть зарплаты хоккеиста Вовченко составляет 30 миллионов рублей.
Дедушка пострадавшей в беседе с Лайфом рассказал, что внучка сейчас находится дома, лежит. Предварительно, переломов у школьницы нет. Также мужчина пока не знает, будет ли семья предъявлять какие-либо претензии к жене хоккеиста.
Напомним, жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко сбила ребёнка на пешеходном переходе. Всё произошло на улице Батюшкова, регистратор снял момент аварии. На кадрах видно, что одна машина останавливается, чтобы пропустить пешеходов — дедушку с внучкой, однако в них внезапно влетает зелёный Porsche Macan, принадлежащий 28-летней Яне Вовченко.