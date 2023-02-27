Жена хоккеиста "Северстали" не раз попадала на штрафы, не пропуская пешеходов

На счету супруги хоккеиста "Северстали" Даниила Вовченко, которая сбила ребёнка в Череповце, более 30 штрафов. По данным Лайфа, в основном это превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам.

Также известно, что иномарка Porsche Macan — второй автомобиль Яны Вовченко-Александровой. До этого она ездила на Mercedes-Benz E-Class.

Новый и старый автомобили Яны Вовченко-Александровой. Фото © Telegram / SHOT