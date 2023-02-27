Жена хоккеиста "Северстали" не раз попадала на штрафы, не пропуская пешеходов
Жену хоккеиста "Северстали", которая сбила ребёнка, штрафовали более 30 раз
На счету супруги хоккеиста "Северстали" Даниила Вовченко, которая сбила ребёнка в Череповце, более 30 штрафов. По данным Лайфа, в основном это превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам.
Также известно, что иномарка Porsche Macan — второй автомобиль Яны Вовченко-Александровой. До этого она ездила на Mercedes-Benz E-Class.
Новый и старый автомобили Яны Вовченко-Александровой. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, жена нападающего череповецкого хоккейного клуба "Северсталь" Даниила Вовченко сбила ребёнка на пешеходном переходе. Всё произошло на улице Батюшкова, момент инцидента снял видеорегистратор другого автомобиля.
Обложка © УМВД России по Вологодской области / VK / Яна Вовченко-Александрова